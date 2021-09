Venuts més de 200 abonaments mensuals del transport públic amb la nova tarifa reduïda

Aquest dimecres 1 de setembre, tal com ja s’havia anunciat, s’ha posat en funcionament per als usuaris del transport públic un nou abonament mensual a un nou preu reduït de 30 euros per viatjar de manera il·limitada arreu del país. El canvi suposa una reducció de més del 57% respecte al preu actual per a la zona 1 i de fins al 81% per a la zona 4. Cal tenir en compte que els preus fins ara eren de 70 euros i 164 euros, respectivament.

En aquest primer dia de funcionament, i fins a les tres del migdia, ja s’han venut 228 T-Mensual. El nou abonament es pot adquirir als llocs de venda habituals: a l’aplicació Mou_T_B, a l’Estació Nacional d’autobusos i al mateix autobús.

Es preveu que en els dies vinents s’adquireixin més abonaments amb el retorn a l’activitat habitual després de vacances i a mesura que es vagin esgotant els títols que encara tenen els usuaris.

La voluntat de l’Executiu és impulsar el transport públic, universalitzar-ne el servei i fer passos decidits cap a la transició energètica i la reducció de les emissions de CO₂. La rebaixa del preu de l’autobús es pot dur a terme gràcies a l’aplicació de la taxa verda a partir del 2022. Tot i això, el Govern ha decidit començar a comercialitzar aquest nou abonament, assumint-ne el cost fins que no entri en vigor l’aplicació de la taxa verda, prevista per al mes de gener.

De manera paral·lela, i també a partir d’aquest 1 de setembre, s’han impulsat una flexibilització de criteri en les zones. Concretament, es rebaixa el preu dels bitllets senzills per viatjar fins a tres poblacions: el Pas de la Casa –que passa de ser zona 4 a zona 3–, i Arinsal i la Cortinada – que s’inclouran a zona 1–. El trajecte individual per anar fins al Pas de la Casa es redueix de 6,35 euros a 4,80 euros; el d’Arinsal o la Cortinada, de 4,80 a 1,90 euros. La resta de tarifes es mantenen igual i no augmenten de preu.