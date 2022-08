La piscina municipal de la Seu, tancada per actes vandàlics en el marc de la festa major

El Servei Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell s’ha vist obligat a tancar “fins a nou avís” la piscina municipal de la ciutat. El motiu són els actes vandàlics que un grup de brètols hi han dut a terme aquest cap de setmana, tot coincidint amb la celebració de la festa major.

Segons han detallat des de l’àrea d’esports, els fets es van produir la nit de dissabte a diumenge. Les destrosses causades, hi afegeixen, “obliguen ara a fer-hi diverses actuacions per a garantir la seguretat de les persones usuàries”.

Per això, de moment, la instal·lació pública romandrà tancada i s’intentarà reobrir-la per als últims dies de la temporada, que ha de finalitzar aquest diumenge vinent, 4 de setembre. La piscina municipal està situada entre la Pista Polivalent, on dissabte s’hi feia la segona nit del Seu Trònic, i els camps de terra de l’aparcament Doctor Peiró, que aquests dies acullen el recinte de Casetes. Al llarg de les nits de divendres i dissabte els dos espais estan connectats directament a través del passadís que hi ha entre la piscina i el Pavelló Poliesportiu.