La piscina municipal de la Seu d’Urgell obrirà el dilluns 29 de juny ja en fase de nova normalitat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obrirà la piscina municipal el dilluns 29 de juny, ja en fase de nova normalitat, adaptada a les mesures d’higiene i de restricció d’aforament per prevenir contagis de Covid-19.

La piscina restarà oberta de manera ininterrompuda fins el dilluns 31 d’agost. L’horari d’obertura serà de deu del matí a vuit del vespre.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, manifesta al respecte que “es demana la col·laboració i comprensió de tots els usuaris per tal de poder garantir el gaudi d’aquest equipament al màxim de gent possible. Igualment, fem una crida a l’ús responsable de les instal·lacions i al manteniment de les mesures sanitàries recomanades per evitar possibles contagis”.

Piscina segura de Covid-19

Els i les banyistes hauran d’accedir a la instal·lació aquàtica obligatòriament amb mascareta, així com per moure’s per l’equipament. Tant a l’entrada com a la sortida de la piscina hi haurà a disposició de tots els usuaris gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans. Caldrà respectar els circuits establerts per tal d’evitar encreuaments. Es podran establir controls de temperatura corporal a l’entrada de la piscina.

Per a poder garantir una piscina segura de Covid-19, l’aforament màxim serà de 160 persones. Al respecte, s’establirà un comptatge tant a l’entrada com a la sortida dels usuaris per poder assegurar un control exhaustiu de l’aforament de la instal·lació en tot moment. Val dir però que no es descarta que, en funció de l’evolució de la situació en la nova normalitat, les autoritats sanitàries permetin un aforament major durant l’estiu.

Per complir amb les mesures de distanciament recomanades per les autoritats sanitàries, es delimitaran diferents zones a les platges de la piscina amb senyals indicatius de l’aforament màxim de cada espai. El personal de la piscina vetllarà per tal que no se superi l’aforament màxim de cadascuna d’aquestes zones.

També com a conseqüència del control estricte de l’aforament, els i les banyistes que surtin de la piscina no podran entrar-hi de nou durant el mateix dia.

Els vestidors de la piscina es podran fer servir, però amb un aforament limitat. En aquest sentit, se senyalitzaran les zones d’ús per assegurar que en tot moment es mantingui la distància de seguretat. No es podran fer servir les dutxes dels vestidors.

A més, s’extremaran les mesures d’higiene i desinfecció dels elements d’ús comú de tota la instal·lació.

Entrades

Pel que fa al preu de les entrades, es mantenen els mateixos imports que en els darrers estiu, però s’anul·len els abonaments de temporada.

Aquest estiu només es podran adquirir entrades de dia d’adults (3,70€) i menors de 10 anys (2,30€) i abonaments de 10 entrades per adults (30€) i menors de 10 anys (13,50€). Es facilitarà el pagament per mitjans electrònics.

Les persones majors de 65 anys i les persones amb discapacitat de 50% o superior gaudiran d’entrada gratuïta de dilluns a divendres no festius. Aquests usuaris hauran de tramitar a les oficines del Servei d’Esports un document identificatiu amb fotografia, personal i intransferible, que acrediti la seva condició de beneficiari.

Els caps de setmana i festius tothom haurà d’adquirir entrada per accedir a la piscina municipal.

Respecte a l’accés a la piscina dels infants i joves de casals de lleure i estades esportives que tinguin lloc a la Seu d’Urgell, s’estableixen dues franges horàries: d’11 a 12.30 hores i de 12.30 a 14 hores, de dilluns a divendres no festius i amb un màxim de 55 persones per torn. Per fer ús d’aquestes franges horàries caldrà fer una reserva prèvia i comptar amb l’autorització del Servei d’Esports.