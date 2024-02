La pagesia de l’Alt Urgell crema papers per la gran burocràcia a la estan sotmesos

Concentració de pagesos de l’Alt Urgell davant l’oficina comarcal d’Acció Climàtica a la Seu (RàdioSeu)

Més d’una cinquantena de pagesos de l’Alt Urgell s’han concentrat aquest dimecres al migdia davant l’oficina comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, a la plaça de Joan Sansa de la Seu d’Urgell, per a mostrar novament el seu malestar per les dificultats actuals del sector primari a la comarca i a tot Catalunya i, especialment, per l’excés de burocràcia tant per part de la Generalitat com de la resta d’administracions superiors.

Els manifestants han empaperat la façana de la delegació amb diverses pancartes en què protesten per aquesta pressió cap al col·lectiu, amb lemes com “La nostra fi, el vostre atur”, “Prou burrocràcia”, “Pagesos en extinció”, “DEP Pagesia”, “Prou permisos absurds” i “Solucions a la fauna”, a més d’una pancarta amb la frase “Sense pagesia no hi ha Pirineu”, que encapçala el manifest que van presentar la setmana passada a la marxa lenta que van dur a terme per la carretera N-145, entre la Seu i la frontera amb Andorra. Un text al qual hi han afegit ara algunes reivindicacions més.

Tot seguit, els agricultors i ramaders han preparat un foc controlat i, mentre llegien el manifest, hi han cremat diversos papers que representen els molts tràmits que les administracions els obliguen a fer actualment: entre molts altres, la DUN, el llibre fitosanitari, el Quadern Digital, el pla de dejeccions, la DAN i els diversos carnets requerits per a la seva activitat.