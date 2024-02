Accident laboral en una de les torres del Clot d’Emprivat

Torres del Clot d’Emprivat a Escaldes (AndorraDifusió)

Un operari de la construcció ha patit un accident laboral aquest dimecres a la tarda en una de les torres del Clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany i ha estat traslladat amb helicòpter a un hospital de Barcelona. Ha caigut d’uns tres metres i s’ha endut un fort cop.

Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts de cinc d’aquesta tarda de dimecres quan el treballador, que es trobava a la setzena planta de la torre Zenit, ha caigut des d’una alçada aproximada de tres metres. Estava en una escala metàl·lica i s’ignoren les causes que han provocat la caiguda.

A conseqüència de l’impacte, l’operari, que portava casc, ha estat traslladat a l’hospital de Meritxell, on se li han fet les primeres observacions i per precaució ha estat traslladat posteriorment amb helicòpter a l’hospital de Sant Pau de Barcelona. No es tem per la seva vida.