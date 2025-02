La normativa de residus va “apretant” les obligacions

Més accions a favor del reciclatge obligatori (LanaStock. iStock / GettyImages Plus)

Després de trenta anys d’accions voluntàries, arriben les línies vermelles en els pròxims 10 anys. Des d’aquest gener de 2025 tots els envasos per a ús domèstic han d’informar obligatòriament del contenidor on s’hauran de dipositar per a poder-los reciclar. Quan es tracta d’envasos fabricats amb materials diferents i que es puguin separar fàcilment, cal especificar on ha d’anar cada part. Quan no siguin senzills de separar, s’ha d’indicar el contenidor corresponent al material que predomina en pes.

Hi ha un aspecte, però, sorprenent és que els pictogrames coneguts verds, blaus, grocs i marrons no tindran definit a la llei del reial decret el format o la mida mínima.

El blanquejament dels residus també tindrà setge. A partir d’aquest any, també queda prohibit incloure missatges com “respectuós amb el medi ambient” o frases semblants que puguin induir a abandonar l’envàs. Els envasos compostables en compostatge domèstic o industrial han de portar la indicació de no abandonar-lo a l’entorn. D’acord amb la llei, els fabricants que ho vulguin poden incloure informació que “ajudi a prendre decisions informades per part dels consumidors” sobre el material reciclat, com el percentatge de material de l’envàs, incloent-hi els components. Ha de ser amb una avaluació auditada i certificada per entitats alienes als fabricants i productors i s’ha de revisar, com a mínim, cada cinc anys.

Una altra de les principals mesures des de 2025 és que caldrà indicar si l’envàs és reutilitzable i incorporar el símbol associat al Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR). Amb aquest sistema, el consumidor ha de deixar en dipòsit uns cèntims quan compra, diners que pot recuperar quan torna al comerç l’envàs buit, i així es garanteix la recuperació d’envasos. Una metodologia de reciclatge que s’haurà d’aplicar en dos anys als envasos domèstics de PET i polietilè de menys de 3 litres i d’un sol ús.

Aquest sistema ja s’havia començat a provar, a Catalunya, en alguns petits municipis com Cadaqués. Important en aquesta rampa de deu anys. El 2030, quedaran prohibits alguns tipus d’envasos de plàstic d’un sol ús, com els de fruites i verdures fresques sense processar, els d’aliments i begudes que se serveixen i consumeixen en cafeteries i restaurants, els de porcions individuals (per exemple, condiments, salses, crema, sucre) i els envasos petits de productes d’higiene personal.

En definitiva, entre trenta anys que portem de voluntaris i deu anys d’adaptació ja obligatòria, les queixes poca justificació tindran llevat que sigui per mandra o negacionisme.





Per Francesc Mauri