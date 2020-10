La natació d’elit espanyola fa una estada d’un mes al Pas de la Casa

La Federació Espanyola de Natació ha començat una estada d’un mes al Pas de la Casa per preparar-se, entre altres, pels pròxims Jocs Olímpics. La setmana passada van estar concentrats els nedadors i nedadores de la categoria junior i des de diumenge i fins al 18 de novembre hi seran els de la categoria absoluta, entre els quals els destacats Jessica Vall, Joan Lluís Pons, África Zamorana i Albert Escrits (tres d’ells olímpics a Rio de Janeiro).

El conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, i el secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra, Justo Ruiz, han fet una visita conjunta a la delegació espanyola, dirigida per Jordi Jou, per conèixer, de primera mà, l’experiència de la concentració en alçada que estan duent a terme els esportistes al Pas de la Casa, on una vegada més, referents de l’esport espanyol, confien amb les instal·lacions de la parròquia encampadana com a destinació esportiva per a estades d’elit.

Xavier Fernàndez ha explicat que “aquestes estades són el resultat d’una feina que s’està fent des del Comú entrant en contacte amb Federacions i equips per aprofitar i donar rèdit a unes instal·lacions a més de 2000 metres d’alçada que són atractives pels esportistes d’elit” el conseller ha afegit que “ha estat un any difícil, i hem hagut de treballar molt però hem tingut estades i concentracions i encara se’n preveu alguna més fins a final d’any“. Xavier Fernàndez ha destacat que “hem hagut de reinventar-nos però podem estar contents del resultat i ja posats amb la visió del 2021, tenint en compte que és un any de jocs olímpics, i quin millor lloc per preparar-se que al Pas de la Casa i Andorra“.

Per la seva part Justo Ruiz, secretari d’Estat d’Esports del Govern, ha explicat que aquestes estades són una demostració més de la capacitat que té Andorra, així com les instal·lacions del país per atreure esportistes de primer nivell. També ha afegit que “cal posicionar-nos, estic convençut que encara millorant més les instal·lacions podem ser referència a nivell europeu i mundial com un destí esportiu molt atractiu“.

Els esportistes, Jessica Vall i Joan Lluís Pons, i l’entrenador, Jordi Jou, han destacat la importància de poder fer una estada d’aquestes característiques, on l’altura els dona un plus en els seus entrenaments. També han agraït les facilitats del Centre esportiu comunal per l’organització, la tranquil·litat i la qualitat de les instal·lacions.

Fins a un total de 43 esdeveniments o estades esportives de vàries disciplines estaven previstes per enguany, si no hi hagués hagut la pandèmia. Tot i així, en l’àmbit de la natació durant el 2020 s’hauran acollit estades professionals, a més de la Federació Espanyola de Natació, del Club Natació Barcelona, la Federació Andorrana de Natació, el Club Natación Tenis Elche o el Club Natació Sant Andreu junior.

En altres disciplines s’han acollit estades esportives de primers equips del Barça d’Handbol, el Barça d’hoquei, el Barça de bàsquet, el Bàsquet Club Andorra, Industrias Santa Coloma, entre altres.