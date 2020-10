La direcció del SAAS reconeix que el sistema pateix pressió, però descarta que el col·lapse

L’hivern serà llarg i dur a causa de la Covid-19. Així ho afirmava aquest matí el director general del SAAS, Josep Maria Piqué , en una videoconferència organitzada per l’Empresa Familiar Andorrana. Reconeix que el sistema pateix una certa pressió, però descarta que es pugui arribar a una situació de col·lapse. El protocol per fer testos als turistes estarà enllestit la primera quinzena de novembre.

Els factors claus de l’èxit davant la primera onada de la crisi van ser una ràpida resposta del Govern, així com la resposta de la població i l’alta capacitat del SAAS.

El director d’aquest servei, Josep Maria Piqué, ha afirmat que a hores d’ara, a l’hospital, hi ha destinats a fer front al virus un 25% dels recursos disponibles, i espera que no s’hagin d’utilitzar tots els mitjans. En tot cas, descarta una situació de col·lapse.

En aquest sentit, creu que “tenim un marge gran i esperem no col·lapsar el sistema a l’hivern”, un hivern que ha valorat com a “dur i llarg”.

Piqué creu que cal fer una bona campanya informativa internacional per contrarestar les informacions que situen Andorra com el país més afectat per la pandèmia pel que fa al risc de contagi.

Ha recordat que les xifres que alguns mitjans forans donen obeeixen a la gran quantitat de proves que es fan a tota la població, però que la informació pot ser mal interpretada pels turistes i, de retruc, afectar l’economia del país.

Tot i que a Andorra es donaven les circumstàncies perquè l’epidèmia arribés amb la màxima intensitat, considera que l’adversitat pot accelerar un canvi de model del país i, en aquest sentit, un dels pocs sectors que poden liderar el canvi és el sanitari.

De fet, diverses empreses com ara Ology, propietària de les màquines que processen les proves per detectar el coronavirus, ha mostrat interès a establir a Andorra un banc de proves. Espera que el protocol per fer proves als turistes estigui enllestit la primera quinzena de novembre.

El director del SAAS ha destacat que es treballa per crear un consorci publicoprivat, amb el vistiplau del Govern, per desenvolupar un projecte de seguretat biològica i epidemiològica.