L’Ajuntament de la Seu facilita les gestions online per evitar que els ciutadans s’hi desplacin

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a l’abast a partir de demà dimecres 21 d’octubre un seguit d’enllaços i codis QR per facilitar als urgellencs i a la ciutadania en general la realització de gestions online amb l’objectiu de posar-ho fàcil i evitar els desplaçaments fins a l’edifici consistorial. Aquesta és una mesura de prevenció antiCovid-19 amb la intenció de reduir les atencions presencials al màxim possible.

A través d’aquests enllaços i codis QR es pot demanar cita prèvia per a fer qualsevol tràmit presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) (https://tinyurl.com/y382whyh); per accedir a totes les matrícules a escoles municipals, llar d’infants cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (https://tinyurl.com/yy6dhetw); iniciar els tràmits per empadronar-se, per aconseguir un volant d’empadronament o de convivència (https://tinyurl.com/y6zlsljv); per accedir al catàleg de tràmits telemàtics per realitzar el tràmit que es desitgi, i en el cas que no es trobi el tràmit que es necessiti fer es podrà realitzar a través de la Tramitació Telemàtica Genèrica (https://tinyurl.com/y2oetson); i accés per informar-se o sol·licitar ajuts i subvencions oferts per l’Ajuntament urgellenc (https://tinyurl.com/y2z6x5tk).

D’altra banda, es recomana fer-se un identificador idCAT per a poder realitzar els tràmits telemàtics tant per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com per a altres administracions de forma segura. Aquest és l’enllaç per a poder-se donar d’alta i on s’explica com fer-ho: https://tinyurl.com/y3kjuded

Amb totes aquestes mesures es vol facilitar l’accés a les gestions i tràmits telemàtiques de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a totes aquelles persones que poden utilitzar aquestes eines. Per això, l’atenció presencial i telefònica se centra cap aquells ciutadans que no tenen accés o coneixements sobre Noves Tecnologies o en casos d’urgència.