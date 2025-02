La música i la solidaritat s’uneixen per a ajudar els afectats per la DANA

Una de les formacions musicals que va participar al concert (Creu Roja Andorrana)

El passat dissabte, 22 de febrer, un conegut hotel d’Escaldes-Engordany va acollir un concert solidari per a ajudar les persones afectades per la DANA, a València. L’esdeveniment, organitzat amb la col·laboració de la Creu Roja Andorrana, va comptar amb les actuacions desinteressades de diversos artistes com Quim Salvat, MT4 Band, Komanem i Super Jam, que van oferir la seva música per a contribuir a aquesta causa solidària. El concert va reunir nombrosos assistents, que van voler aportar el seu granet de sorra.

A València, les conseqüències de la DANA continuen sent devastadores, amb moltes persones que encara no tenen casa ni els recursos per a reprendre les seves vides. Tot i que la reconstrucció avança, queda molt per fer, i la solidaritat és clau per a ajudar les famílies afectades.

Jonhy Marchán, líder de la banda Super Jam, va expressar: “Tant de bo no haguéssim de fer aquest tipus de concert, seria senyal que aniria tot superbé. Però bé, és un granet de sorra que posem, i en ‘mode festa’. Penso que és un bon acte i, sigui molt o poc el que puguem aportar als afectats per la DANA, en aquest cas, serà benvingut.”

Durant el concert, es van aconseguir recaptar uns 400 euros de la venda d’entrades i dels discos cedits per Quim Salvat: El meu granet de sorra i L’últim despertar. Totes les donacions seran destinades a donar suport a les famílies afectades per la DANA, així com per a reconstruir les zones afectades.

“Volem agrair la implicació de totes les persones que van assistir al concert, així com la col·laboració dels artistes i de tots els col·laboradors que van fer possible aquest esdeveniment”, assenyalen des de la Creu Roja Andorrana.

Aquelles persones que no van poder assistir al concert i que desitgin col·laborar, encara poden fer el seu donatiu a través de Bizum a la Creu Roja amb el codi 07400. Aquest concert ha estat una gran oportunitat per a combinar música i solidaritat, recordant que, tot i els reptes, cada gest compta i fa una diferència.