La Mostra de Cinema Etnobotànic i Agroecològic fa parada a Escaldes i a l’Ateneu Alt Urgell

Cartell anunciant l’activitat a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La 2a Mostra de Cinema Etnobotànic i Agroecològic d’Eixarcolant farà parada divendres vinent, 20 de setembre, a l’Ateneu Alt Urgell. El programa documental, que es podrà veure a les vuit del vespre, oferirà la projecció del film “Pastorxs en Resistencia. El oficio hoy en Cataluña”, de Paula Escribano.

Rodada entre el setembre i el desembre de 2022 entre Barcelona i Girona, la pel·lícula explica la història d’una pastora i tres pastors que lluiten per a continuar amb l’ofici malgrat els impediments polítics i econòmics de la societat, i exposant com afecten la burocràcia i les polítiques públiques a la seva tasca diària. El documental recorre muntanyes, valls i boscos amb ramats de cabres i ovelles per a descobrir com l’art de la pastura està en risc de desaparició.

Cal destacar que la Mostra, coordinada pel Node Territorial Pirineu Central d’Eixarcolant, s’haurà pogut veure abans, aquest dimecres 18 de setembre, a Cal Paleta d’Escaldes-Engordany, a dos quarts de set del vespre. En aquest cas es projectarà la comèdia documental “Domingo, Domingo”, de la Laura Garcia Andreu, en col·laboració amb el Comú d’Escaldes-Engordany.

L’argument del film se centra en un petit agricultor valencià que crea una nova patent de taronja, intentant imposar-se així al negoci de les grans multinacionals. El seu viatge no és tan fàcil com pensava i es planteja la pregunta sobre com va realment el negoci de les corporacions agroalimentàries a dia d’avui.

Finalment, el dijous 26 de setembre a la Sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria, a les vuit del vespre, està previst que es projecti la pel·lícula nord-americana “Llavor: la història no explicada”, de Taggart Siegel i Jon Betz” (2016), en el marc de la 3a Jornada de Bruixeria i en col·laboració amb el Comú de Sant Julià de Lòria.

Vandana Shiva protagonitza aquest documental que mostra que poques coses en la Terra són tan vitals i miraculoses com les llavors. No obstant això, en l’últim segle, un sorprenent 94% de les varietats de llavors del planeta han desaparegut i moltes més estan prop de l’extinció. El film segueix defensors apassionats -incloent agricultors, científics i administradors de llavors autòctones- que estan lliurant una autèntica batalla de David contra Goliat enfront de la indústria biotecnològica per a defensar la diversitat del planeta.





Jornada gastronòmica de les plantes oblidades

La Mostra de Cinema Etnobotànic i Agroecològic, que es duu a terme de forma col·laborativa amb l’esforç voluntari dels 20 nodes territorials d’Eixarcolant, és un programa documental que explora la relació entre les persones i les plantes, fent especial èmfasi en la rellevància d’aquesta relació per a estructurar i transformar els sistemes agroalimentaris. S’emmarca dins la programació paral·lela de la 9a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que tindrà lloc proper 28 de setembre a Igualada.

Hi ha més de 50 sessions confirmades, que es faran en col·laboració amb una cinquantena de diferents entitats locals de tots els territoris de parla catalana.