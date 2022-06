La ministra Raquel Sánchez assegura que es licitarà la rotonda de l’N-260 a Montferrer

El Govern espanyol licitarà “properament” la reivindicada rotonda de la carretera N-260 al pas per Montferrer, segons ha assegurat aquest divendres Raquel Sánchez. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha pronunciat la conferència de cloenda de la 33a Trobada Empresarial al Pirineu, que s’ha celebrat un any més a la Seu d’Urgell i que, per segona vegada, ha tingut com a escenari el Palau d’Esports.

En aquesta xerrada, Raquel Sánchez també ha anunciat, pel que fa igualment a l’Eix Pirinenc, que aquest estiu mateix trauran a informació pública el projecte de la variant de la Pobla de Segur. Quant a l’N-230, ha dit que ben aviat presentaran un seguit d’actuacions de millora a la via, que està pendent de convertir-se progressivament en l’autovia A-14 -actualment només arriba fins a Almenar, al Segrià- i que, com l’N-260, acumula un gran nombre de retards en millores reclamades per les comarques implicades.

En el cas de la rotonda de Montferrer, es tracta d’una reivindicació veïnal de més de tres dècades, a causa de la perillositat de l’actual cruïlla, però, des de llavors cap dels successius governs espanyols no l’ha fet realitat. El mateix passa amb el conflictiu tram de l’N-260 entre Adrall i Canturri, amb el que connecta la Cerdanya i el Ripollès per la Collada de Toses o amb el port de Perves, tots ells amb uns traçats obsolets, molt sinuosos i, en alguns punts, perillosos. En aquest sentit, Sánchez ha reconegut que hi ha un “dèficit” d’inversió a les comarques de muntanya.