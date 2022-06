Inauguració dels treballs de conservació i restauració de l’antic Molí del Guillem

El Comú d’Encamp ha dut a terme una intervenció per restaurar i conservar l’antic molí fariner propietat de Casa Guillem d’Encamp i ubicat en un petit edifici d’arquitectura popular de muntanya i propulsat per energia hidràulica, que es data aproximadament del segle XVI i que és un reclam per als visitants que descobreixen Encamp i, en particular, el Tremat i la Mosquera.

L’acte d’inauguració s’ha previst per aquest dilluns, dia 13 de juny, a les 16 hores i inclourà una visita guiada a càrrec del coordinador de Patrimoni, museus i tradicions del Comú d’Encamp, Robert Lizarte. En aquesta visita inaugural s’explicaran les millores realitzades a l’antic molí fariner.