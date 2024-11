La ministra Imma Tor rep l’administradora de l’Organització Internacional de la Francofonia

Imma Tor i Caroline St. Hilaire (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit aquest dimarts amb l’administradora de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), Caroline St. Hilaire, que s’ha desplaçat en visita oficial a Andorra en el marc de la celebració del 20è aniversari de l’adhesió del Principat a l’OIF, que es commemora justament aquest 26 de novembre. Al llarg del matí, St. Hilaire s’ha reunit també amb el secretari d’Estat d’Educació i Universitat, Josep Anton Bardina, amb qui ha visitat dos centres educatius del país. Així mateix, ha mantingut una reunió amb el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, i també amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. És previst que aquest dimecres el cap de Govern, Xavier Espot, rebi l’alta representant de l’OIF.

Durant la reunió de treball entre la ministra i l’administradora s’han tractat diversos temes d’interès. Tor ha mostrat el compromís d’Andorra per a treballar braç a braç amb l’OIF per a aprofundir en les fites assolides els darrers 20 anys. “Andorra es va adherir a l’OIF i a la Cimera Iberoamericana el mateix any, mostra de l’equilibri de la presència dels dos estats veïns perquè Andorra té vocació de multilingüisme i diversitat cultural”, ha explicat Tor.

La ministra ha mostrat l’interès en el programa sobre igualtat de gènere ‘La Francophonie avec elles’, al qual Andorra ha contribuït aquests darrers anys, i en el projecte que està impulsant l’OIF sobre turisme sostenible. També s’ha destacat la participació d’Andorra al programa de formació de diplomàtics. Fruit d’aquesta col·laboració, el cos diplomàtic d’Andorra rebrà el 18 de desembre una formació per part de l’OIF sobre l’ús del francès oral en organitzacions internacionals. St. Hilaire s’ha mostrat molt satisfeta per la visita i per haver pogut conèixer el sistema educatiu amb el plurilingüisme com a bandera.

Durant totes les trobades, els mandataris andorrans han refermat el compromís del Govern per a seguir reforçant la presència a Andorra de la llengua francesa i de les cultures francòfones. La visita d’aquest dimarts clourà amb una taula rodona sobre la pertinença d’Andorra a l’OIF amb diversos convidats relacionats amb la Francofonia, entre els quals el president de la delegació andorrana a l’Assemblea parlamentària de la Francofonia (APF), el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves i el president de l’Aliança andorrano-francesa, Jean-Michel Armengol. Després de la taula rodona es projectarà el film ‘Atlantique’ en el marc del Cicle de cinema francòfon que impulsa el Ministeri d’Afers Exteriors. La pel·lícula és de la franco-senegalesa Mati Diop i és un film guardonat amb el Gran Premi del Jurat a Cannes.