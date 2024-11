Els socialdemòcrates inclouen la perspectiva de gènere a la Proposició de llei de l’AQUA

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat aquest dimarts, a Sindicatura, vuit esmenes a la Proposició de llei de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) amb la voluntat d’incloure a la redacció la perspectiva de gènere i complir així amb la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

En aquest sentit, la consellera general, Susanna Vela, modifica els articles 12, 14, 16, 17 i 18 per a afegir el llenguatge de gènere i afegir que la composició del Comitè Director, el Consell Assessor, la Comissió d’Avaluacions i de la Comissió d’Apel·lacions ha de ser equilibrada en participació de dones i homes.

Així mateix, el text dels socialdemòcrates proposa que el règim retributiu de la persona que dirigeixi l’Agència hagi de ser aprovat per la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents -tal com s’ha fet per a altres institucions com la del Raonador del Ciutadà, Tribunal de Comptes i l’Agència de Protecció de Dades-. Vela també destaca que s’ha de modificar la Disposició transitòria de la Proposició de llei, la qual diu que que la persona directora de l’AQUA restarà en funcions i disposarà del pressupost transferit pel ministeri titular de l’ensenyament superior fins al moment en què el Consell General nomeni persona directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i aprovi la transferència pressupostària corresponent”. Els socialdemòcrates proposen modificar-la perquè contradiu els principis d’independència de l’Agència i el punt 1 de l’article 7 de la llei i estableix que, hi hagi una persona en funcions o no, el pressupost ha de ser transferit sempre des del Consell General i no des del Govern.

Finalment, el Grup Parlamentari del PS ha redactat una esmena de modificació de l’article 10 per tal que “l’adquisició, l’arrendament i la contractació de béns i serveis per part de l’Agència està sotmesa a la legislació vigent en matèria de contractació pública” per tal d’adequar i completar la Proposició de llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.