La Llacuna acull fins el 25 de febrer una exposició d’homenatge a Pep Aguareles

Aquest passat dimecres ha fet dos anys que Pep Aguareles ens va deixar. Per recordar la seva figura s’han organitzat diferents propostes culturals, una de les quals és una exposició col·lectiva amb la participació d’alumnes i exalumnes de l’escola d’art d’Andorra la Vella i també d’artistes amics del fotògraf, al vestíbul de la Llacuna i que es podrà veure fins al 25 de febrer. Tal com va destacar la cap de l’Escola d’art, Neus Mola, es tracta d’una mostra “molt especial, ja que tots els que hi participen expressen l’afecte, l’estima i la gratitud” pel que els va aportar Aguareles, qui va ser professor i màxim responsable de l’Escola d’art.

La mostra s’ha construït amb 47 obres de diferents expressions artístiques que giren al voltant d’un poema d’Aguareles “que parla de l’infant que tots tenim a dins”, un escrit que segons Mola expressa molt bé com era el fotògraf, que “es va entregar plenament a la vida i que sempre va perseguir els seus somnis”. Mola va recordar que hi ha diferents actes programats per homenatjar l’artista i que l’exposició de la Llacuna reflecteix més el que va ser Aguareles com a mestre i els altres, la vessant més artística.

La cònsol major, Conxita Marsol, de la seva banda, va destacar la “gran petjada” que Aguareles va deixar tant en el món artístic com a l’escola d’art i va recordar que a aquesta mostra se sumen altres homenatges que s’han anat succeint des que el Pep va marxar. Així doncs, des del novembre del 2019 l’Aula de Fotografia de l’Escola d’art, l’espai predilecte d’Aguareles, porta el seu nom perquè es va considerar que era la millor manera de mantenir el seu record present, tant entre els actuals usuaris i treballadors del centre, com entre les futures generacions de fotògrafs.