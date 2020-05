La jutgessa de Vielha declara el secret d’actuacions pel cas de la mort de l’ós Cachou

La jutgessa de Vielha ha decretat el secret d’actuacions pel cas de la mort de l’ós Cachou. Així ho ha donat a conèixer aquest dilluns el Conselh Generau d’Aran, que també ha precisat que això significa que de moment no es podrà fer cap comunicat públic ni enviar informació a aquelles persones o entitats que havien realitzat sol·licituds formals, especialment en referència a l’informe de la necròpsia.

Entitats com Ipcena, Seo Birdlife, Fapas i la Federació d’Ecologistes de Catalunya, consideren poc creïbles les causes oficials de la mort del plantígrad, que va ser trobat sense vida el passat 9 d’abril. Per aquest motiu s’ha demanat saber el resultat de la necròpsia, ja que sospiten que hauria pogut ser víctima d’un enverinament.

Tot i que la versió oficial sobre la possible causa de la mort de Cachou és que va perdre la vida en caure per un barranc arran d’una baralla amb un altre ós, entitats ecologistes discrepen i sospiten que podria haver estat enverinat. En aquest sentit, la Fundació Oso Pardo va assenyalar recentment que la mort d’aquest exemplar no s’aclarirà amb especulacions i que només es podrà analitzar amb els resultats de la necròpsia completa.