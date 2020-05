Centenars de francesos han col·lapsat la frontera espanyola per comprar a la Jonquera en el primer dia de desconfinament.

La policia els ha obligat a mantenir la distància de seguretat. A Andorra, tant els duaners com la policia han assegurat que no han hagut de fer cap intervenció amb turistes francesos. El comú d’Encamp i Iniciatives Publicitàries del Pas de la Casa han demanat que s’obri la frontera amb França al més aviat possible mantenint criteris de control sanitaris estrictes.