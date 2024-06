La jubilació: una etapa per a viure-la amb plenitud

Tres persones jubilades (AMIC)

Quan parlem de preparar-nos per a la jubilació, sovint ens centrem en aspectes financers, però el veritable repte rau en com gestionem aquesta transició vital des d’una perspectiva més amplia. La jubilació és molt més que simplement deixar de treballar; representa un canvi profund en la nostra rutina diària, en les nostres relacions socials i en la nostra percepció de nosaltres mateixos. És per això que és molt important abordar aquesta etapa amb una visió holística, preparant-nos tant en l’àmbit econòmic com emocional i social.

Comença a estalviar tan aviat com sigui possible i calcula les teves necessitats futures. Tenir una idea clara dels teus ingressos i despeses durant la jubilació et permetrà planificar millor i evitar sorpreses desagradables. També és cabdal liquidar deutes abans de jubilar-te i investigar opcions d’inversió a llarg termini.

A més de la preparació financera, no hem de descuidar la nostra salut. Amb l’edat, les despeses mèdiques poden augmentar, per la qual cosa és important disposar d’una bona assegurança de salut i mantenir hàbits de vida saludables. La pràctica d’exercici físic regular, una dieta equilibrada i la cura de la salut mental són claus.

La jubilació pot portar canvis emocionals significatius. És normal sentir una barreja d’emocions, inclosa l’ansietat, la incertesa i fins i tot la por. És important escoltar i comprendre les nostres emocions, i buscar suport si és necessari.





Per Tot Sant Cugat