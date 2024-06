La piràmide nutricional i el plat de Harvard

Un home menjant aliments saludables (AMIC)

Adoptar un enfocament nutricional equilibrat i amigable amb l’entorn ha esdevingut un estil de vida cada cop més valorat. Aquest enfocament implica comprendre les qualitats dels aliments, donar prioritat als productes frescos de temporada i proximitat, així com tenir coneixement sobre les porcions i la freqüència recomanada de consum.

Una de les eines més utilitzades per a conèixer els aliments que hauríem de consumir és la piràmide de l’alimentació saludable. Aquesta piràmide, recolzada per sòlids fonaments científics en nutrició, cerca presentar de manera clara i senzilla com estructurar la nostra alimentació diària. Evoluciona amb el temps per a reflectir els descobriments més recents al camp de la nutrició, adaptant-se a mesura que sorgeixen noves perspectives. Diversos models de piràmides nutricionals coexisteixen, però comparteixen moltes de les mateixes recomanacions essencials.

Per altra banda, el model del plat de Harvard ofereix una perspectiva alternativa i complementària.

Dividint visualment el plat en seccions per a diferents grups d’aliments, aquest enfocament proporciona una guia pràctica per a planificar menjars equilibrats:

Verdures: Es recomana consumir una àmplia varietat de vegetals, prioritzant els frescos i de temporada.

Grans integrals: Se suggereix optar per cereals integrals, pa integral, pasta integral i arròs integral en lloc de les versions refinades.

Fruita: Es proposa incloure una varietat de fruita a la teva dieta, prioritzant-ne el consum fresc i variat.

Proteïnes saludables: S’aconsella seleccionar fonts de proteïna com peix, aus, llegums i nous, limitant el consum de carns vermelles i formatges. I evitar aliments processats i greixos poc saludables.

Per a la hidratació, es recomana principalment l’aigua, el te o el cafè sense excessos de sucre. El consum de lactis es limita a una o dues porcions al dia, mentre que el consum de sucs es limita a un got petit al dia. Se suggereix evitar les begudes ensucrades.

Pel que fa als greixos, s’aconsella fer servir olis saludables, com l’oli d’oliva, tant per a cuinar com per a amanir, mentre es limita el consum de margarina i mantega, així com els greixos trans.





Per https://www.consumer.es/