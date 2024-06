Com superar la calor extrema de l’estiu

Una persona adulta hidratant-se (freepik)

Aquest any, mentre ens preparem per a les llargues jornades sota el sol estiuenc, és bàsic recordar la importància de prendre precaucions davant les onades de calor cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic i la sequera que afecta tots els territoris. Les temperatures elevades no només ens deixen amb una sensació d’incomoditat, sinó que també poden tenir conseqüències negatives per a la nostra salut.

La deshidratació és un dels perills més greus als quals ens podem enfrontar durant l’estiu. És vital mantenir-nos ben hidratats, fins i tot, si no tenim set aparent. Beure aigua sovint és clau per a mantenir l’equilibri hídric del nostre cos i prevenir símptomes com el cansament, la taquicàrdia o, fins i tot, els cops de calor, que poden tenir conseqüències greus.

Evitar sortir a l’exterior durant les hores de màxima calor és una altra mesura preventiva fonamental. Les hores centrals del dia, quan el sol està en el seu punt més alt, poden ser extremadament perilloses per a la nostra salut. És preferible limitar les activitats a l’aire lliure durant aquestes hores i buscar refugi a la fresca o en espais climatitzats.

Estar en espais climatitzats és una manera efectiva de mantenir-nos frescos i protegits de la calor extrema. Passar el temps en llocs com centres comercials, biblioteques o cases amb aire condicionat pot ajudar-nos a evitar els efectes negatius de les temperatures altes.





Per Tot Sant Cugat