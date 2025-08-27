La JOCAND i la JO DANSA reestrenen Macbeth, aquest divendres

Després de l’èxit de l’estrena de l’any passat, les Joves Companyies Nacionals de Teatre i Dansa, JOCAND i JO DANSA, tornen a pujar a l’escenari amb Macbeth, el clàssic de William Shakespeare adaptat i dirigit per Joan Hernández i Mònica Vega. La reestrena tindrà lloc aquest divendres, a les 20.30 h, al Teatre de les Fontetes, a la Massana, i es preveu una gran afluència de públic. Les entrades gairebé estan exhaurides i es poden adquirir a través del portal www.4tickets.es/massana.
En aquesta producció conjunta, tretze joves intèrprets uneixen el teatre físic, la dansa i la dramatúrgia coral per a oferir una reinterpretació contemporània i intensa d’una de les tragèdies més conegudes de Shakespeare: un viatge d’ambició, culpa, dol i paranoia que continua captivant generació rere generació.
Funció
Horaris: Divendres 29 a les 20.30 h
Preus:
Entrada JOCAND-JO DANSA (Joves fins a 21 anys): 3€ /
Entrada general jove (dels 22 als 30 anys): 5€ /
Entrada general: 12€
Venta d’entrades: www.4tickets.es/massana