L’Estiu Musical de Llívia tanca amb un èxit de públic

Èxit de públic a l’Estiu Musical de Llívia. Aquest passat cap de setmana va finalitzar el cicle de concerts de l’Estiu Musical amb la intervenció de la jove soprano Larraitz Navas, que va gairebé omplir l’aforament habitual de l’església de Nostra Senyora dels Àngels, escenari dels concerts. I en el moment de fer una valoració final del cicle, els organitzadors coincideixen a expressar la seva satisfacció pel resultat d’aquesta primera edició:
. Una elevada assistència, amb gairebé 800 persones de públic.
. Superades les expectatives inicials.
. Qualitat i nivell molt alt, tant pels intèrprets convidats com pel programa ofert.
. Un projecte pensat, també, per a ser la porta d’entrada de joves intèrprets.
. Una valoració molt positiva del públic assistent.
L’alcalde de Llívia, Albert Cruïlles, ha valorat positivament el nou cicle de concerts de Llívia i n’ha garantit la continuïtat, aquests pròxims dos estius.
L’entitat Amics de l’Òpera de Girona, l’Associació de Veïns l’Enclau de Llívia i l’Ajuntament de Llívia són els organitzadors de l’esdeveniment musical i, de fet, ja han anunciat que s’han posat a treballar per a l’edició de 2026. Aquestes entitats no descarten obrir el cicle a concerts simfònics, instrumentals o corals. Fins i tot, en altres èpoques de l’any.
Els organitzadors han volgut valorar el concert de la pianista cerdana Laia Martín, que va servir per a presentar, en primícia, l’àlbum “Cerdanya: obres per a piano”, un treball de recerca d’anys que té previst veure la llum en format llibre i en disc compacte, en els pròxims mesos.
Estiu Musical ha estat un cicle de quatre concerts que ha comptat amb la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert, el tenor Antoni Lliteres, la jove soprano Larraitz Navas i la pianista cerdana, Laia Martín.