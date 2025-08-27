Denunciats dos caçadors al Pallars Jussà per manca d’autorització i de llicència

Un vehicle dels Agents Rurals i la funda d'una escopeta (Agents Rurals)
Els Agents Rurals han denunciat dos caçadors al Pallars Jussà després de comprovar que no tenien autorització per a caçar i que tenien la llicència caducada. L’actuació s’ha produït tot coincidint amb el primer cap de setmana de mitja veda. A la mateixa intervenció, el cos de vigilància ha comissat dues escopetes i dues guatlles. Els Agents Rurals han aprofitat per a recordar que “respectar la normativa és essencial per una caça sostenible i segura”. 

La mitja veda va començar aquest dissabte passat i continuarà aquest diumenge vinent, 31 d’agost, i els dies 7 i 14 de setembre. En el cas de la Cerdanya, el Solsonès i la plana de Lleida, es fa entre el 21 d’agost i el 10 de setembre, els dijous, dissabtes, diumenges i festius.

