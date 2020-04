La inscripció pel test d’anticossos també es podrà fer per telèfon

El ministre de salut, Joan Martínez Benazet, s’ha referit també en la roda de premsa d’aquest migdia al test d’anticossos que es realitzarà a totes les persones que viuen actualment a Andorra i que permetrà conèixer el grau d’immunització de la població, esdevenint una eina que per “gestionar molt millor l’epidèmia”.

En aquest sentit, el ministre ha explicat que actualment s’està treballant per acabar de tancar el procediment de cita prèvia per fer-se l’anàlisi d’anticossos. D’aquesta manera, durant el cap de setmana s’acabaran de definir els detalls del procediment per tal de facilitar al màxim el tràmit a la ciutadania, que es podrà fer via telemàtica, però també telefònicament amb col·laboració amb els Comuns.

Martínez Benazet, ha insistit que la ciutadania ha de fer un ús correcte de la protecció facial, mantenir les distàncies preventives i insistir en una higiene acurada de mans per tal d’evitar la propagació del coronavirus. Durant la compareixença d’aquest dissabte, el màxim responsable de Salut ha afirmat que ara més que mai, que hi ha més mobilitat ciutadana, cal extremar aquestes mesures i adoptar-les com a hàbit.