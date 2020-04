10 padrins de residències s’han curat fins ara

Tot i que les dades de defuncions de padrins que estaven en residències són negatives, avui s’ha donat a conèixer que un total de 10 persones, 8 del centre sociosanitari El Cedre i dues de la residència Salita han superat la infecció per covid-19.

Així ho ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d’aquest migdia on també ha donat a conèixer que en les darreres hores no hi ha hagut cap defunció i que avui hi ha 704 afectats, 8 més que ahir. Aquesta xifra contrasta amb els 205 curats que hi ha, 14 més que en el dia d’ahir.

D’altra banda Martínez Benazet també ha destacat que el nombre d‘ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell ha baixat de 5 i ara ja només n’hi ha 36. A la Unitat de Cures Intensives hi ha un pacient més que ahir i en sumen 19, 14 dels quals estan intubats i precisen ventilació mecànica. Els altres 17 infectats es troben a planta.

Del personal sanitari hi ha 61 persones afectades i dels cossos de Policia i Bombers 11. Pel que fa al El Cedre, hi ha un total de 42 padrins, 15 dels quals provenen de Salita. 11 estan recuperant-se abans de rebre l’alta definitiva.

AVANÇAMENT