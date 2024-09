La importància de tenir una rutina

Omar El Bachiri. Psicòleg

Efectivament, mantenir una rutina saludable és necessària i, fins i tot, beneficiosa perquè ens manté motivats i, paral·lelament, també ens ajuda a afrontar i superar amb èxit els dies o moments desagradables. Saber què farem durant el dia, l’endemà o d’aquí a tres mesos és una font de seguretat perquè ens dona la sensació de control.

S’ha de dir que, els éssers humans portem malament la incertesa, la nostra ment necessita saber a què s’enfronta en tot moment, però, també, té la seva part bona i és que sabent-ho, podem adquirir rutines plaents o, si més no, interpretar diferentment les no plaents. És a dir, la rutina d’anar a treballar, potser, per a alguns, no és agradable, però el fet d’estar en la feina els permet no estar a casa o en algun altre lloc no desitjat (amb familiars i coneguts).

En aquest cas, la persona li està traient profit a la rutina desagradable perquè, tot i no estar a gust amb ella, l’està ajudant a afrontar una situació dolenta. De la mateixa manera, però a l’inrevés, quan tenim certa organització sobre la nostra vida, fem girar tot entorn a ella i d’aquesta manera, només acceptem les coses bones i, per tant, ens allunyem de les perjudicials. Gent tòxica, negativa, tafanera i les situacions desagradables, perquè tenim una filosofia o estil de vida que ens manté ocupats i distrets amb activitats productives. Aquesta última part pot explicar com la falta d’ocupació voluntària (oci), ens perjudica mentalment, perquè no disposem de cap mecanisme d’evasió cognitiu.

La ment també se satura, sigui per pensaments laborals, personals, o per estar massa temps sense fer res. Som un organisme creat per al moviment continu, i per això mateix, hem d’alimentar-nos, descansar i dormir, per a així, l’endemà, poder continuar fent camí. – Per què tanta gent quan agafa la baixa laboral, es queda a l’atur o es jubila, ho passa malament? –, perquè ha perdut la seva rutina, el seu estil de vida, ja no sap com ocupar les hores que tenia programades.





També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri