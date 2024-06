La icònica caseta de turisme del Pas torna a obrir les seves portes al remodelat carrer Sant Jordi

Inauguració de la caseta de turisme al Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

La icònica caseta de turisme del Pas de la Casa ha tornat a obrir les seves portes, de fet, exactament, és la seva reproducció que el Comú d’Encamp ha instal·lat en el remodelat carrer sant Jordi, una de les artèries principals de la vila. La construcció, que recorda un origami, inicialment es va construir a la plaça de l’Església, i va ser obra, com la resta de casetes que es van construir al Principat a la dècada dels 70, de l’arquitecte català Enric Llimona, s’ha reconstruït donant resposta a la demanda ciutadana de no perdre aquest element simbòlic de la vila i al mateix temps per a tenir un nou punt d’informació i acollida de visitants a la part alta del Pas de la Casa.

El nou equipament, dotat amb una pantalla tàctil d’informació turística, inclou una exposició sobre la història del Pas de la Casa en quatre idiomes amb un recull de fotografies antigues.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, en absència de la cònsol major, Laura Mas que no ha pogut assistir a l’acte per un imprevist, ha destacat que “és una feina iniciada el passat mandat que veu la llum i que dona resposta a diverses demandes ciutadanes” i entre les quals, ha destacat, ”els veïns volien mantenir aquest element simbòlic de la vila, i també el consell d’infants havia proposat tenir un espai on s’expliqués la història del Pas”.

La consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona, ha explicat que “obrim un nou espai d’interpretació i acollida de visitants. Tota la informació està en 4 idiomes i recull la història del Pas que serà d’interès tant per als veïns com per als visitants”

La consellera ha explicat amb detall el contingut dels plafons informatius i ha agraït al departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura la col·laboració en l’elaboració del contingut, així com a les empreses que hi han participat, sota la direcció del departament de Turisme. Així mateix han recordat que la caseta formava part del projecte de remodelació de tot el carrer sant Jordi dut a terme en dues fases i finalitzat l’any passat.





Homenatge a Francesc Viladomat, com a pioner al Pas de la Casa

En el marc de la Festa major es també una tradició que s’homenatgi una persona pionera al Pas de la Casa, que en aquesta edició ha estat per a Francesc Viladomat Lena, pioner de l’esquí a Andorra i pel seu llegat al Pas de la Casa.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez ha fet entrega a dos dels fills, Cristina Viladomat i Xavier Viladomat i a una de les netes, de l’obsequi commemoratiu i ha recordat que ”era l’any 1957 quan es construïa el primer telesquí per a arribar al Coll Blanc amb un motor de camió, i mira on som avui”.

En nom de la família, Cristina Viladomat ha agraït a tothom del Pas de la Casa aquest reconeixement.





Acaben els actes de la festa major iniciada amb una multitudinària Festa de la Multicultura

Els actes d‘avui diumenge amb el Parc Mulla’t!, de 15h a 19 h al carrer Comtes de Foix, la festa de l’escuma i festa Holi a la plaça de l’Església, els tallers de manualitats, el berenar popular i un tardeo amb sessió Dj Bili a la mateixa plaça a partir de les 19 h, tancaran els actes de la festa major de Sant Pere que va començar divendres, amb la multitudinària Festa de la Multicultura, amb una gran participació tant de comunitats que varen preparar productes típics dels seus països, com grups de dansa que van oferir actuacions per a amenitzar la nit, entre els quals la casa de Portugal, la casa de França, la casa d’Espanya, la casa d’Argentina, la casa de Colòmbia, la casa de Brasil, l’Associació de veïns del Pas de la Casa i la casa d’Algèria.