El Projecte Lliures atorga un ajut a la Xarxa de Suport Mutu de l’Ateneu Alt Urgell

Cartell del projecte Xarxa de Suport Mutu de l’Ateneu Alt Urgell

El Projecte Lliures, una iniciativa d’Òmnium Cultural, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i Coop57, atorgarà un ajut per a la millora de la infraestructura destinada a la Xarxa de Suport Mutu de l’Associació Cultural Ateneu Popular de l’Alt Urgell. El pressupost total de la subvenció serà de 16.000 euros. Es tracta d’una de les vuit propostes triades a Catalunya, de les 75 que s’havien presentat a la convocatòria pública. La voluntat final dels diners, recaptats gràcies a les aportacions de la societat civil, és lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.

La resta de projectes triats han estat “Teixint comunitat” (16.200 euros), del Casal Popular La Turba (Valls); “Xarxes de Suport Mutu de l’Alt Empordà” (3.400 euros), de l’Associació de Suport Veïnal Empordanès (Alt Empordà); “Biblioteca del Montseny” (20.000 euros), de l’Associació de Veïns del Pla del Remei (Vic); “Repoblem” (20.000 euros), de Al Centro La Vida, La Boqueria Taller i Obrint Portes SCCL (Palau d’Anglesola); “Estructures populars productives”, de l’Associació per a la Promoció de la Cooperació de Vilamajor (Alt Mogent); “Escoleta Maad Yad F Yad” (20.000 euros) (Terrassa) i “Rocaus 3” (5.020 euros), de l’Ateneu Popular Rocaus (Sallent).





Acte públic a Barcelona

L’acte públic per a celebrar el llançament dels nous projectes solidaris tindrà lloc el dimarts, 2 de juliol, a partir de les 19 hores, al Centre Artesà Tradicionarius (Travessia de Sant Antoni, 6, Gràcia, Barcelona). S’hi presentaran les iniciatives seleccionades i es farà la gravació en directe del pòdcast “Com dir-t’ho”, de l’Escola Guillem Agulló. El programa comptarà amb la participació del periodista David Fernàndez.

Per a arrodonir el vespre, s’oferirà un aperitiu gratuït per a tots els assistents i es podran visitar les paradetes de la trentena de projectes d’edicions anteriors, on es podrà conèixer més sobre la seva tasca i adquirir els seus productes. L’accés a l’acte és gratuït, però es recomana la inscripció prèvia a través d’un formulari a Internet.