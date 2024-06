La gratuïtat de l’aparcament, dissabtes a la tarda, cada cop més a prop a la Seu

Carrer de Llorenç Tomàs i Costa de la Seu d’Urgell (Foto: RàdioSeu)

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tractat a la seva darrera reunió, aquesta setmana, l’esborrany de la renovació de la concessió de l’aparcament públic de pagament al centre de la ciutat. Entre d’altres aspectes, el nou document contempla una modificació en l’horari dels dissabtes, que passaria a ser de les 9 del matí a les 3 de la tarda. Això significa que la zona blava i la zona verda passarien a ser gratuïtes els dissabtes a la tarda (a partir de les 15 hores).

Es donaria resposta, així, a la proposta que havia fet el grup municipal de Junts, que ha valorat positivament la incorporació d’aquesta idea tot i que ha avançat que estudiarà el document amb deteniment per si cal aportar-hi millores. El seu portaveu, Jordi Fàbrega, ha reiterat que la petició els hi han fet arribar molts comerciants i restauradors que consideren que els dissabtes a la tarda no hi ha prou activitat al centre de la ciutat i ho atribueixen, en part, al fet que s’ha de pagar per a aparcar fins a les 8 del vespre.

Segons Fàbrega, “necessitem dinamitzar el centre i el comerç de la Seu i per a fer-ho aquesta podria ser una molt bona mesura”. En aquest sentit, el regidor ha animat la població a donar-los a conèixer d’altres propostes que tinguin “per a fer-les arribar a l’equip de Govern, perquè el que volem entre tots és que la Seu i Castellciutat vagin endavant, progressin i siguin millors”.

També en l’àmbit urbanístic, la Junta local ha aprovat la reforma d’un habitatge del centre històric i ha parlat de la proposta de “pacificació” del trànsit en trams dels carrers de Sant Ermengol i de Regència d’Urgell. Sobre aquest punt, des de Junts han advertit que alguns veïns van rebre la convocatòria de la reunió informativa quan aquesta ja s’havia fet i opinen que hi ha hagut “manca de transparència” a l’hora d’informar-ne prèviament.





Més de 200.000 euros per a la xarxa d’aigua

En l’apartat econòmic, a la reunió es va acordar l’acceptació de diverses subvencions que s’havien demanat temps enrere i de les quals ara s’ha rebut el vistiplau. D’aquestes, en destaca una partida de 204.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua per a renovar la xarxa de distribució. També s’ha aprovat rebre un ajut del Departament de Cultura que inclou de 15.500 euros per a la programació cultural, 15.000 més per a fons bibliogràfics i uns 1.800 per a arts visuals.

A la mateixa sessió es va aprovar el termini d’inscripcions de colles per a les caravanes de l’Espai Casetes de la Festa Major, que ja s’ha obert i que es pot sol·licitar fins al 15 de juny vinent.