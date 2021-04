La CASS crea la prestació d’hospitalització a domicili

El Consell d’Administració de la CASS ha acordat, en la sessió d’aquest dimarts, la creació de la prestació d’hospitalització a domicili. Així, s’ha acceptat la proposta del Ministeri de Salut de modificar la nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis creant les lletres clau i les condicions de prestació de l’hospitalització a domicili.

Aquesta prestació està destinada a pacients amb patologies greus, agudes o cròniques, evolutives o inestables que requereixen d’una atenció especialitzada i coordinada pròpia de l’atenció hospitalària i que es pot proveir a domicili si es donen les condicions adients.

Cal destacar que és un model d’atenció substitutiu de l’hospitalització convencional i que per accedir-hi es precisa la valoració i indicació per part de la Unitat d’Hospitalització a Domicili del SAAS.

Normalització dels actes mèdics no presencials

D’altra banda, s’ha acordat la normalització dels actes mèdics no presencials. Durant els primers mesos de la crisis sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 es van crear diferents lletres clau per reemborsar les visites mèdiques fetes en modalitat no presencial. Passat el període provisional i constatant la necessitat de regular de forma més amplia i concret els aspectes relacionats amb aquest tipus de visites es promou, d’acord amb el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, la seva normalització.

En un altre punt de l’ordre del dia, el Consell d’Administració de la CASS també ha acordat la licitació d’un concurs públic internacional per la contractació d’un estudi actuarial del sistema de pensions andorrà.