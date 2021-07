La Generalitat preveu mantenir el toc de queda nocturn a la Seu d’Urgell una setmana més

El Govern preveu mantenir almenys una setmana més -fins al 31 de juliol- les restriccions vigents actualment per a reduir l’expansió de la COVID-19, entre les quals hi ha el toc de queda, la limitació de les reunions i trobades a un màxim de 10 persones i el tancament de tots els establiments, no més tard, de 2/4 d’una de la matinada (00,30).

Pel que fa al toc de queda nocturn (entre la 1 i les 6 de la matinada), el Procicat ha ampliat la llista de municipis afectats, entre els quals hi ha les tres principals poblacions de l’Alt Pirineu: la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Tremp. En total, seran 165 termes municipals, tres més que fins ara, i entre els que s’hi incorporen destaquen ciutats com Lleida, Igualada, Mollerussa, el Vendrell, la Bisbal d’Empordà, Salt i Roses. En tots els casos, són poblacions amb una incidència molt alta, de més de 400 nous contagis per 100.000 habitants.

Tot i això, la Generalitat preveu paral·lelament treure d’aquesta llista algunes ciutats on la situació ha millorat significativament. Entre aquestes hi ha Solsona, on després de Sant Joan s’havia detectat un brot que de retruc va afectar el sud de l’Alt Urgell. També s’aixecarà el toc de queda a Esparreguera, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Celoni i Deltebre, entre d’altres. D’aquesta manera, l’executiu vol reduir la interacció social en aquells nuclis amb una situació més perillosa i, alhora, premiar amb l’aixecament de restriccions aquells on la incidència millora.