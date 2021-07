L’Alt Urgell té uns 200 casos actius de COVID-19, un dels quals ingressat al Sant Hospital

L’Alt Urgell té el dia d’avui uns 200 casos actius de COVID-19, un dels quals roman ingressat al Sant Hospital. A més a més, un altre usuari que era atès al centre mèdic urgellenc ha hagut de ser traslladat a l’UCI de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i els darrers dies a la Seu d’Urgell hi ha hagut dues defuncions per coronavirus. La capital comarcal concentra la incidència més gran de la comarca, on aquest dimarts han seguit augmentant els principals indicadors.

Per tot plegat, avui l’Ajuntament urgellenc ha fet una crida pública a la població perquè extremi les mesures de prevenció individual, tant per no transmetre la malaltia com per a evitar ser-ne víctima, i també perquè es vacuni tothom qui no ho hagi fet encara. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha puntualitzat que la gran majoria dels positius actuals són asimptomàtics, però alerta que en tot cas es tracta d'”una xifra molt important” i ha confirmat que molts d’ells són infants o monitors que participen del Casal d’Estiu Municipal o d’altres activitats de lleure infantil. De fet, ara mateix hi ha 7 grups extraescolars confinats. En aquest sentit, ara la mitjana d’edat dels nous contagiats és de tot just 34 anys i la gran majoria són gent que no està vacunada.

Paral·lelament, el risc de rebrot ha tornat a pujar les darreres hores i ja ha superat els dos mil cinc-cents punts. El mateix passa amb el percentatge de positius als nous tests, que és del 24% (gairebé un de cada quatre). En canvi, la velocitat de transmissió presenta una lleu tendència a la baixa i ara està a 1,77, prop d’un punt menys que ara fa una setmana, malgrat que segueix igualment per damunt el límit recomanat. Al global de l’Alt Urgell, aquests tres índexs estan respectivament a 2.177 punts, 1,75, La incidència acumulada dels darrers 4 dies és de 1.224 encomanats per cada 100.000 habitants; que traduït a escala local significa més de 200 contagis, tenint en compte que la població de la comarca és de poc més de 20.000 persones.

Cal seguir augmentant el percentatge de població vacunada

Pel que fa a la vacunació, un 57,3% de la població de l’Alt Urgell ja ha rebut almenys una dosi, i el 51,7% ja té la pauta completa. Tanmateix, el Sant Hospital adverteix que el percentatge entre els joves d’entre 16 i 19 anys encara és de només un 15,8% (amb una sola dosi); entre els 20 i els 29 anys, del 25,2%; i entre els 30 i els 34 anys, del 33%.

Per a incrementar els percentatges, aquest dijous es farà una nova marató de vacunació, sense cita prèvia, que aquesta vegada serà oberta a tota la població a partir dels 18 anys, amb el vaccí de Moderna. S’hi podrà participar al matí (09.00 h -13.00 h), a la Pista Polivalent de la zona esportiva, i només caldrà identificar-se amb la targeta sanitària o amb un document oficial.

Cribratge per als casals

Una altra mesura que s’ha anunciat, per a poder detectar o descartar nous positius, és un cribratge amb test d’antígens a la Farmàcia Peruchet, adreçat a monitors dels casals i als nens i nenes de 10 a 15 anys que hi prenen part. Per a fer-se aquest test cal que els menors vagin acompanyats del pare, mare o adult responsable i cal demanant cita prèvia al telèfon 973 355 550.

Denuncien que un 40% de quarantenes no es fan correctament

A banda d’aquestes mesures, Jordi Fàbrega ha insistit aquest dimarts que ara “és imprescindible disminuir la interacció social de tothom” i tenir “els mínims contactes possibles” a més de fer-los amb distància, mascareta i a l’aire lliure, si és possible, o amb ventilació dels espais interiors. L’altra petició que fa el Sant Hospital per a frenar l’onada de contagis, pel que fa als adults, és que es vacuni tothom qui no ho hagi fet encara “per responsabilitat individual i col·lectiva”. I sobretot, realitzar l’aïllament de deu dies si som positius o contactes estrets d’un positiu, amb l’única excepció de persones asimptomàtiques correctament vaccinades, si així s’indica des de l’atenció primària. Aquest, recorda Fàbrega, “és un punt clau, ja que s’estima que un 40% de la gent que ha de realitzar l’aïllament no el respecta, amb la qual cosa és impossible frenar els contagis”.

Per la seva part, la regidora de Salut de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, remarca que “ara més que mai cal seguir totes les precaucions davant aquesta variant delta de la Covid, que és una variant altament transmissible, fins i tot a l’aire lliure”. Per això,”respectar la distància, la ventilació i fer ús de la mascareta és summament important”. Lamolla és conscient que “la sensació de relaxament de mitjan juny ha fet que moltes persones hagin perdut la por a la malaltia i al contagi”, però alerta que “les dades ens demostren que estem pitjor que mai” i es reforça “la recomanació de posar-se la vacuna a totes les persones que encara no ho han fet, a més de seguir les quarantenes si s’és positiu o contacte estret, i reduir la interacció social”.

D’altra banda, des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha agraït un cop més la tasca que realitzen tots els professionals sanitaris per a fer front a aquesta cinquena onada, sobretot des de l’Atenció Primària, ja que la majoria dels pacients positius són controlats per ells, amb la realització dels estudis de contactes, els tests diagnòstics i el seguiment dels pacients, a més d’assumir la major part de la càrrega de la vaccinació i tota l’atenció de la resta de patologies.