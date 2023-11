La Generalitat presenta a la Seu la campanya ‘Acollir és fer família’

L’acte de la campanya d’acolliment a la Seu d’Urgell (Govern.cat)

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha presentat aquest dimarts al vespre, a la Seu d’Urgell, la campanya Acollir és fer família que té per objectiu aconseguir més famílies d’acollida. L’acte ha comptat amb la presència del director de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), Josep Maria Forné i Febrer, i diversos testimonis que han explicat la seva experiència al voltant de l’acolliment.

En el transcurs de l’acte, el director de l’ICAA ha explicat que fan falta més famílies acollidores per a aportar un entorn familiar a infants i joves que han viscut situacions complicades. Forné ha agraït la presència dels testimonis que han assistit a l’acte per a contribuir a sensibilitzar a la ciutadania amb els seus exemples.

A l’acte també hi ha intervingut diverses persones que han compartit la seva experiència en l’acolliment com la Rosa que va acollir l’Àlex quan tenia 2 anys. Ara en té 23. La Rosa és família d’acollida monoparental. L’any passat el va adoptar legalment: “Quan comences, estimes molt, però no saps com acabarà. Jo el que volia era que l’Àlex pogués viure en una família i em vaig decidir”. La Rosa ha explicat perquè el color preferit de l’Àlex és el groc: “El primer regal que li vam fer va ser un cotxet groc i durant molt de temps ho volia tot groc”. Per la seva banda, l’Àlex ho té clar: “Per a mi una mare és qui t’estima i et cuida i ella és la meva mare”.

A l’acte també ha compartit el seu testimoni en Fran i la Urgell com a família d’acollida. Es van assabentar que la millor amiga d’una de les seves filles vivia en un centre i van decidir acollir-la els caps de setmana i vacances. Són família col·laboradora i es plantegen acollir-la de manera permanent. “Som novells, però està sent molt gratificant. Volem que visqui tots els dies amb nosaltres i les nostres filles també se l’estimen moltíssim. Som una família”.

També l’Òscar van decidir acollir amb la seva parella, la Carmen. Són una família molt àmplia: “Tenir fills té un punt d’egoisme perquè t’ho prens com una continuïtat de la teva vida. L’acolliment, en canvi, és un amor incondicional. No és fàcil perquè els infants venen amb un bagatge complicat, però ho tornaria a fer sens dubte. És una marató, no és una carrera de 100 metres, però l’important és el camí. Te l’has de plantejar sabent que serà un camí complicat però t’ensenya molt”.

Actualment a tot Catalunya hi ha 927 infants en acolliment en 780 famílies acollidores. També hi ha 148 infants en 137 famílies col·laboradores que formen part del programa de famílies de caps setmana i vacances. De manera més concreta, a la vegueria de l’Alt Pirineu, hi ha 4 infants acollits en 3 famílies acollidores i 2 infants en 2 famílies col·laboradores de caps de setmana i vacances, segons dades del mes de setembre de 2023.

L’acolliment en família aliena és una de les formes d’ajut i protecció als infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família d’origen. És una mesura alternativa als centres d’acollida que pretén oferir als infants el millor entorn possible fins que la seva família resolgui els problemes que li impedeixen d’ocupar-se’n. Es tracta d’un gest altruista que proporciona un entorn d’estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat.

A l’acte de la Seu d’Urgell, conduït per l’escriptora Estel Solé, el seguiran els actes de presentació de la campanya que s’estan fent arreu de Catalunya durant aquesta tardor com a Amposta (28 de novembre) i Manresa (12 de desembre).