Expectació a les Balears pels vols amb Andorra

Un avió a l’aeroport Andorra-La Seu. Foto: SFGA

Les illes Balears són una de les zones d’Espanya que més turisme aporta al Principat d’Andorra, sobretot durant la temporada d’hivern. Per això els vols amb Palma han estat molt ben acollits des del sector de les agències turístiques de les illes.

Destaquen que s’ha dissenyat per a facilitar les connexions per als clients d’altres punts de l’arxipèlag com Eivissa i Menorca. A més, el Govern espanyol subvenciona el 70% del preu dels bitllets per a tots els residents de les illes.

Actualment, agències de les Balears ja treballen per a promocionar el producte. El següent pas serà negociar amb les agències andorranes i treballar conjuntament per a garantir l’èxit de la nova línia aèria, que iniciarà els vols el dia 5 de gener.

Els vols tindran una durada aproximada de 90 minuts. El Govern subvencionarà amb 220.000 euros la nova ruta, per als tres mesos de prova, segons publica avui dimecres el BOPA.