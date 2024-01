La Generalitat manté les mesures per a fer front a la grip i la Covid

Un test positiu de Covid i negatiu de grip (Fòrum.ad)

A Catalunya, l’onada de grip ja ha superat el pic epidèmic i actualment el nivell de transmissió és moderat. La incidència estimada és de 284 (240-328) casos per 100.000 habitants. No obstant això, es detecta un augment de la incidència de grip en la població pediàtrica, la qual cosa podria indicar, igual que l’any passat, l’inici d’un segon pic d’aquesta infecció respiratòria. Així ho indiquen les últimes dades setmanals del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions de Catalunya (SIVIC).

La incidència de la COVID-19 es manté en descens i també ho han fet els ingressos hospitalaris. Finalment, el pic de la incidència del virus respiratori sincicial (VRS) és clarament inferior a l‘any passat, per la qual cosa es manté la tendència de finalització de l’onada epidèmica actual.

Per a evitar complicacions en cas de contagis, Salut de la Generalitat fa una crida a vacunar-se de grip i COVID com a millor mesura de prevenció si no es tenen les vacunes al dia, i recorda que és accessible a tot Catalunya i a tota la població demanant cita a La Meva Salut, citasalut.cat o al CAP.





Menys infeccions respiratòries agudes

Durant la tercera setmana de l’any, del 15 al 21 de gener, la incidència epidemiològica del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) es manté en descens en relació amb la setmana anterior. La taxa d’IRA és de 730 afectats per 100.000 habitants. S’han registrat 57.502 casos.

La distribució de virus mostra que el de la grip és el més freqüent (38,9% de les mostres), seguit del rinovirus (12,3%), del SARS-CoV-2 (7,5%) i del VRS (5,9%). En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren també la grip com el virus més circulant (55,7%), en lleu ascens respecte de la setmana anterior, seguit del VRS (4,5%), que continua en descens.

La incidència estimada del SARS-COV-2 es manté en descens, amb 55 (31-79) casos per 100.000 habitants, i també ho han fet els ingressos hospitalaris. La nova variant de la COVID-19 ─la JN.1─ continua sent clarament predominant (96% de les mostres). El nombre de persones ingressades amb COVID-19 es manté en clar descens. Actualment, hi ha 536 persones ingressades en llits convencionals ─88 menys que la setmana anterior─ i 19 persones ingressades a l’UCI ─7 menys que la setmana anterior.

La cobertura vacunal de les persones vulnerables enfront de la COVID-19 és del 60% per a les persones més grans de 80 anys i del 47% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura enfront de la grip en aquests grups d’edat és superior a la de la COVID-19, amb un 67% i un 55%, respectivament.

L’onada de virus respiratori sincicial (VRS), per la seva banda, continua en descens. El pic d’incidència és clarament inferior al de l’any passat i es manté la tendència de finalització de l’onada epidèmica actual. La incidència estimada és de 43 (22-65) casos per 100.000 habitants.

D’altra banda, es manté també l’augment per sobre de l’esperable de les pneumònies diagnosticades a l’atenció primària, però al mateix temps es registra una tendència clarament descendent.





Menys pressió assistencial

Quant a l’activitat assistencial d’urgències, del 15 al 21 de gener s’han atès un total de 65.556 urgències hospitalàries, amb una mitjana diària de 9.365 casos. El percentatge d’ingrés ha estat de l’11,2%.

Respecte la setmana anterior, del 8 al 14 de gener, el número d’urgències ha augmentat un 4%, però el percentatge d’ingrés ha baixat 1 punt percentual. La pressió assistencial als serveis d’urgències hospitalaris s’estabilitza, tot i que segueix en valors elevats. Tendeix a disminuir la complexitat i el percentatge d’ingrés s’acosta a valors habituals (10.8%).

En el mateix període de l’any passat es va atendre el mateix número d’urgències: 65.731; amb una mitjana de 9.390 urgències/dia i un percentatge d’ingrés més elevat: 12.1%.

Als centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), s’han atès 27.765 urgències, amb una mitjana diària de 3.966 casos. Això suposa un descens del 2% respecte la setmana anterior. L’activitat segueix en valors elevats però té una tendència a la baixa. En el mateix període de l’any passat es van atendre 28.452 visites als CUAP, amb una mitjana diària de 4.056 atencions (un 2% més que aquest any).

Pel que fa a l’activitat assistencial a l’atenció primària i comunitària (APiC), s’han dut a terme un total d’1.156.728 visites en horari d’activitat ordinària (de dilluns a divendres, de 08:00 a 20:00h). Aquesta xifra representa un increment del 4,07% en comparació amb la setmana anterior, i un augment del 3,04% si es compara amb la mateixa setmana de l’any anterior.





Mesures preventives

Salut de la Generalitat recorda a la ciutadania les mesures preventives habituals per a prevenir la transmissió de les infeccions respiratòries: