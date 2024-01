Andorra obté dues medalles i tres podis en la segona jornada del Trofeu Borrufa

Rafael Charbonnier, de França, competint U14 al Trofeu Borrufa (@Toni Grases)

La segona jornada del 32è Trofeu Borrufa d’Ordino Arcalís ha tornat a deixar molta emoció a les pistes de La Portella del Mig i Les Canals, que han estat l’escenari de les proves d’eslàlom U14 i de gegant U16, tant per a la categoria femenina com per a la categoria masculina. Durant la jornada d’avui dimarts, la delegació andorrana ha sumat al seu palmarès una medalla de plata, una de bronze, i tres podis més. Cal recordar que en el Trofeu Borrufa es comptabilitza com a podi les primeres cinc posicions.

Doblet espanyol al GS U16 i medalla de plata per a Etna Pou

El gegant U16 ha estat dominat pels equips espanyols, que s’han adjudicat la victòria tant en masculí com en femení. En aquesta darrera categoria, la primera classificada ha estat Jana Borda amb un temps d’1’ 49”57, seguida per l’andorrana Etna Pou (+0.85) que s’ha penjat la medalla de plata. Nur Torres (ESP, +1.16) ha aconseguit el bronze, seguida de l’andorrana Carlota Comellas (+2.46), que ha sumat un nou podi per a la delegació tricolor, i de la britànica Brooke Baxter (+3.56), que ha acabat en cinquena posició.

En el GS U16 masculí, Luken Garitano ha pujat novament al podi com a primer classificat amb una marca d’1’ 45”24, seguit del francès Rafael Bely (+1.60) i del també espanyol Pablo Echegoyen (+2.26). L’andorrà Jordi Rogel s’ha fet amb la quarta plaça (+2.75) i ha completat el podi Almery de Poilloue de Saint Mars (FRA, +2.90). L’andorrà Àlex Comellas ha aconseguit entrar en el Top-10 en novena posició (+3.93).





Triomf francès en l’eslàlom U14 i un bronze per a l’andorrana Vicky Gallerani

Pel que fa a les esquiadores U14, que avui han competit en la modalitat d’eslàlom, la vencedora ha estat Sarah Mehay amb un registre d’1’ 17”13. L’andorrana Vicky Gallerani (+1.25) ha aconseguit fer-se amb la medalla de bronze just per darrere de l’hongaresa Boglarka Brozk (+0.80) que ha quedat en segona posició. La també andorrana Martina Marot (+1.63) ha fet podi amb la quarta posició, seguida d’Elise Wurmser (FRA, +3.80).

Pel que fa a la categoria masculina d’eslàlom U14, el francès Thibaut Marty ha estat el clar vencedor amb una marca d’1’ 14”46, seguit del belga Rafael Charbonnier (+2.80) i de Quim Parramon (ESP, +3.26). El podi l’han completat els també francesos Elie Dechonne (+3.59) i Clément Laugier (+3.65). En aquesta categoria, la delegació andorrana ha estat protagonista en el Top-20 ocupant pràcticament tota la franja de la desena a la vintena posició, amb els resultats de Guillem Rous (10è), Roc Vila (11è), Valentí Gelabert (12è), Iker Cerdà (13è), Marc Devisa (14è), Thomas Breitfuss (15è), Aitor Corbalan (16è), Luciano Richards (17è), Josep Maria Samso (19è) i Martí Eudal (20è).

Demà dimecres la competició del Trofeu Borrufa es trasllada al Canaro (Canillo) amb la disputa de la prova del National Team Event a partir de les 18 hores, una de les curses més esperades de la competició, en la qual els països lluiten per equips en un gegant paral·lel nocturn en format d’eliminatòries fins que queda només un vencedor.





Seguiment en directe

Tots els resultats de les competicions es poden seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, on hi ha un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmet en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es pot fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook.