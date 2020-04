La Generalitat de Catalunya reactiva les obres del túnel de Tresponts

El Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya ha anunciat la reactivació de les obres del túnel de Tresponts, a la C-14 entre Organyà i Montant de Tost. El projecte, que fins ara fa un mes seguia els terminis previstos, es va aturar a final de març com a mesura de precaució, pel risc de propagació del coronavirus que els treballs suposaven tant per als operaris com per als habitants de les poblacions més properes.

El DOGC ha publicat aquest dimecres l’aixecament de la suspensió. ‬A més a més, Territori també ha anunciat que torna a tirar endavant la formalització del contracte per millorar i modernitzar la carretera que connecta la Seu d’Urgell i Tuixent. Concretament, en la primera fase d’aquest projecte es farà el reforçament del ferm i millora de la C-462 en el tram que va d’Adraén (al municipi de la Vansa i Fórnols) fins a la cruïlla d’Artedó (a Alàs i Cerc), on s’enllaça amb la carretera LV-4008 que arriba fins a la capital alturgellenca.