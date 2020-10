La Generalitat de Catalunya intervé la residència de gent gran de Bellver de Cerdanya

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha intervingut el centre residencial Miniresidència Geriàtrica de Bellver de Cerdanya. Per tal d’estabilitzar la situació al centre residencial, el Departament de Salut català n’ha assignat provisionalment la direcció i la gestió, fins ara a mans de la Fundació Pública de Serveis Sant Roc, a la Fundació Hospital de Puigcerdà.

La conselleria ha informat que les dotacions de personal que siguin necessàries al centre residencial bellverenc les aportarà des d’ara la nova gestora i el personal actual del centre en quedarà sota la seva direcció. Aquesta intervenció té l’objectiu principal de “realitzar un pla d’actuació que garanteixi la viabilitat tècnica de la residència en el seu conjunt, tant en aspectes sanitaris com socials, organitzatius i de gestió de qualitat a curt i mig termini”, han detallat.

Salut de Catalunya ha adoptat la intervenció després que que els informes sobre la residència de Bellver hagin constatat que el centre es troba en una “situació excepcional d’impossibilitat per complir amb l’Ordre SND/265/2020, de 19 de març, de mesures relatives a les residències de gent gran i centres sociosanitaris davant la situació de crisi ocasionada per la Covid-19“. Això es tradueix, a efectes pràctics, en el fet que el centre registra a data d’avui 11 casos positius entre els 29 residents que alberga. També hi ha 5 treballadors afectats.

Paral·lelament, el Departament també ha intervingut el centre residencial Llar Mare Marcelina de Verdú, a la regió sanitària de Lleida. S’ha assignat provisionalment la direcció i la gestió, fins ara a mans de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, a l’Associació per al Benestar i el Desenvolupament. Aquest centre de la comarca de l’Urgell han registrat 23 residents positius i 3 professionals també infectats.