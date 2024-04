La Generalitat aprova el Projecte de llei de l’Estatut de Municipis Rurals de Catalunya

Panoràmica de Bescaran (CCAU)

El Govern de Catalunya ha aprovat el Projecte de llei de l’Estatut de Municipis Rurals, un nou marc legal de referència que entrarà en vigor un cop l’aprovi el Parlament català durant la pròxima legislatura. Aquest projecte va fer els primers passos a principis de 2022, per a donar resposta a les llargues reivindicacions del món rural perquè es tinguessin en compte les seves singularitats, demandes i necessitats.

Amb aquesta reclamació en ment, el Govern de la Generalitat, conjuntament amb un gran nombre d’entitats municipalistes, ha impulsat aquesta eina normativa que ajudarà a garantir de manera eficaç l’arrelament de les persones que viuen en municipis rurals i l’accés als serveis en igualtat de condicions respecte de la resta de municipis rurals.

Aquesta iniciativa legislativa s’emmarca dins l’Agenda Rural de Catalunya impulsada pel Govern català l’any 2022, amb l’objectiu d’identificar les necessitats i els reptes del territori per a garantir-ne el desenvolupament i les condicions de vida. Una eina imprescindible per a planificar les polítiques d’equilibri i cohesió territorial.





Mesures per a enfortir el repoblament

L’Estatut de Municipis Rurals inclou mesures com la proposta de deduccions fiscals per a trasllat de residència a un municipi rural o per la compra o lloguer d’un habitatge; la rebaixa de l’impost sobre transmissions patrimonials o l’augment entre un 10 i un 15% de les ajudes al Fons de Cooperació local de Catalunya.

Així mateix, també es crearà un portal únic per a simplificar i agilitzar els procediments amb l’administració, l’impuls d’una borsa d’habitatge rural i un paquet d’ajudes per als emprenedors i els autònoms.

El text és fruit del treball conjunt que els departaments de Presidència, Territori i Acció Climàtica han fet durant mesos amb diferents entitats municipalistes, com l’Associació de Micropobles de Catalunya, Eines de Repoblament Rural, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Tots han treballat conjuntament per a detectar les problemàtiques i trobar solucions reals per a fer front al despoblament.





Un nou marc legal d’obligat compliment

L’Estatut de Municipis Rurals tindrà rang de llei i serà d’aplicació obligatòria. Comptarà a més, amb un mecanisme rural de garantia, el que es coneix com a Rural Proofing. Una eina que, tal com indica la Comissió Europea, obliga tots els estats a fer una revisió de les polítiques públiques perquè incorporin una perspectiva rural per a adaptar-les a qui viu i treballa a les zones rurals.

Així mateix, per primera vegada, s’estableix la definició de municipi rural com aquell que compta amb menys de 2.000 habitants, se situa en una comarca rural i té una densitat inferior als 150 habitants per quilòmetre quadrat. També s’acorda que els municipis de menys de 500 habitants, amb una densitat inferior als 12,5 habitants per quilòmetre quadrat, rebran una consideració particular i passaran a identificar-se com a municipis d’especial atenció.

Catalunya és un territori extens que té una distribució desigual de la població. El 61% dels municipis són rurals, on viu el 4,2% de la població, mentre que al 39% restant hi viu el 95,8% de la població. Dels 947 municipis que existeixen a Catalunya, 596 són municipis rurals, dels quals 381 són considerats d’especial atenció i 2 són municipis amb més de deu nuclis agregats de menys de 500 habitants. Unes xifres que reforcen la necessitat de tenir una normativa específica per a tots aquests tipus de municipis.