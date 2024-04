Cartell de la formació programada a Organyà, la Seu i Oliana (CCAU)

Des de l’Àrea de Joventut i l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) s’ha organitzat la campanya “També és cosa meva. Per un Alt Urgell lliure de violències masclistes i lgtbfòbiques”. L’objectiu de la campanya és fer front a les violències masclistes i lgtbfòbiques en tots els àmbits de la vida d’una persona, especialment en l’oci nocturn. Per a poder arribar a tots els indrets i àmbits es necessita la implicació de tota la ciutadania, ja que cada persona des del seu lloc contribueix en aquesta lluita. “També és cosa meva rebutjar les violències!”.

Dins del marc de la campanya es farà una formació on es parlarà sobre les violències sexuals i com saber identificar-les, com actuar en el cas de ser testimoni o patir-ne una… Es tracta de parlar entre totes i resoldre els dubtes i inquietuds plantejades pels participants en un espai de respecte i de debat.

Durant la sessió es farà una aproximació al marc teòric i legal vigent a la comarca de l’Alt Urgell així com al protocol de seguretat i d’actuació davant les violències masclistes en espais d’oci. S’aclariran conceptes, es veurà com es manifesten les violències i com es poden gestionar des d’una mirada sistèmica restaurativa.

El contingut no se centrarà solament en espais d’oci nocturn i de festa major, sinó en les situacions quotidianes que pot trobar-se qualsevol persona.

Aquesta sessió està oberta a tota la població en general: Comunitat educativa, associacions, famílies, món esportiu, adolescents i joves, gent gran, personal polític, empresaris…

Es vol apropar la campanya als municipis i que s’adapti a les necessitats de cadascun, per això les accions que es realitzaran es duran a terme a tres punts de l’Alt Urgell (la Seu d’Urgell, Organyà i Oliana).

Dimecres 17 d’abril a la Sala Xart d’ Organyà , a les 18 h

, a les 18 h Dijous 18 d’abril al CETAP de la Seu d’Urgell , a les 17:30 h (es podrà assistir presencial o en línia)

, a les 17:30 h (es podrà assistir presencial o en línia) Dijous 25 d’abril a la Sala d’actes de l’Ajuntament d’Oliana, a les 18:30 h

Per a inscriure’s es pot enviar un correu electrònic a: igualtat@capau.cat o trucar al 671097550