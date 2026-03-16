La Generalitat abona 17,2 M€ d’ajuts de la PAC 2025 a ramaders de boví, i a ecorègims de pastures i d’espais de biodiversitat

By:
On:
In: Pirineu
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats ramaders (engreix de vedells a l’explotació de naixement, i engreix sostenible de vedells). L’import total d’aquests pagaments ascendeix a 5.888.006 euros per a 2.837 persones beneficiàries.

Així mateix, el Govern català també ha fet efectiu el pagament dels ecorègims corresponents a pastures i espais de biodiversitat (ecorègim de pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides; ecorègim de pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies, i ecorègim d’espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents). En aquest cas, l’import total dels pagaments ascendeix a 11.347.580 euros per a 5.935 persones beneficiàries.

Aquests ajuts, sol·licitats l’any 2025, formen part del primer pilar de Política agrària comuna (PAC); estan finançats al 100% pel Fons europeu agrícola de garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran a l’E-tauler i es podran consultar en l’aplicació DUNweb des d’avui dilluns, 16 de març. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci a l’E-tauler.



Dades de l’import i del nombre de persones beneficiàries del pagament dels ajuts directes associats als ramaders del sector boví:

Línia d’ajut directe associat a la ramaderiaImport en eurosNombre de persones beneficiàries
Engreix de vedells a l’explotació de naixement400.351885
Engreix sostenible de vedells5.487.6551.952
Total5.888.0062.837*
* Hi ha persones beneficiàries amb més d’un ajut



Dades de l’import i del nombre de persones beneficiàries del pagament dels ecorègims:

Línia d’ecorègimsImport en eurosNombre de persones beneficiàries
Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides7.060.9141.752
Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies414.950214
Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents3.871.7163.969
Total11.347.5805.935*
* Hi ha persones beneficiàries amb més d’un ajut

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]