La Generalitat abona 17,2 M€ d’ajuts de la PAC 2025 a ramaders de boví, i a ecorègims de pastures i d’espais de biodiversitat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats ramaders (engreix de vedells a l’explotació de naixement, i engreix sostenible de vedells). L’import total d’aquests pagaments ascendeix a 5.888.006 euros per a 2.837 persones beneficiàries.
Així mateix, el Govern català també ha fet efectiu el pagament dels ecorègims corresponents a pastures i espais de biodiversitat (ecorègim de pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides; ecorègim de pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies, i ecorègim d’espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents). En aquest cas, l’import total dels pagaments ascendeix a 11.347.580 euros per a 5.935 persones beneficiàries.
Aquests ajuts, sol·licitats l’any 2025, formen part del primer pilar de Política agrària comuna (PAC); estan finançats al 100% pel Fons europeu agrícola de garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.
Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran a l’E-tauler i es podran consultar en l’aplicació DUNweb des d’avui dilluns, 16 de març. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci a l’E-tauler.
Dades de l’import i del nombre de persones beneficiàries del pagament dels ajuts directes associats als ramaders del sector boví:
|Línia d’ajut directe associat a la ramaderia
|Import en euros
|Nombre de persones beneficiàries
|Engreix de vedells a l’explotació de naixement
|400.351
|885
|Engreix sostenible de vedells
|5.487.655
|1.952
|Total
|5.888.006
|2.837*
|* Hi ha persones beneficiàries amb més d’un ajut
Dades de l’import i del nombre de persones beneficiàries del pagament dels ecorègims:
|Línia d’ecorègims
|Import en euros
|Nombre de persones beneficiàries
|Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides
|7.060.914
|1.752
|Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies
|414.950
|214
|Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents
|3.871.716
|3.969
|Total
|11.347.580
|5.935*
|* Hi ha persones beneficiàries amb més d’un ajut