“Pioners”, l’exposició pels 50 anys de l’Arxiu Nacional tanca les portes amb més de 3.000 visitants

“Pioners 1884-1954. L’Andorra dels primers fotògrafs“, l’exposició organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports amb motiu del 50è aniversari de l’Arxiu Nacional, ha tancat les portes amb 3.046 visitants i la majoria han estat ciutadans d’Andorra (el 76% de les visites). L’exposició –que es va inaugurar el 18 de novembre de 2025 i va finalitzar el passat 13 de març– ha permès als visitants conèixer la història del país a través de 143 fotografies de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX, signades per onze autors i nou fons fotogràfics diferents i seleccionades pel fotògraf Isidre Escorihuela i l’historiador Pau Chica, de l’Arxiu Nacional.
De fet, l’exposició ha anat acompanyada d’una cinquantena d’activitats paral·leles al tomb de la fotografia i de la història del Principat i visites guiades. Les activitats també han tingut una bona rebuda i han permès acostar al públic nacional altres aspectes poc coneguts del darrer segle a Andorra. La mostra, impulsada pels departaments de Patrimoni Cultural i de Promoció Cultural, també ha estat l’exemple de la col·laboració entre el sector públic i privat, imprescindible per a preservar aquests fons fotogràfics, molts dels quals continuen custodiats pels seus propietaris en estreta col·laboració amb l’Arxiu Nacional i aquesta tasca conjunta garanteix la difusió i la pervivència de la memòria col·lectiva.
Lita Cabellut i Maseda, protagonistes de la pròxima exposició
La Sala d’Exposicions del Govern tanca les portes per a preparar la següent mostra, que s’inaugurarà el pròxim 30 de març, a les 19.30 hores. ‘[Referents]. Lita Cabellut + Maseda’, és una mostra comissariada per Eloy Martínez de la Pera, que proposa una trobada amb vint personatges fonamentals de la història contemporània a través del diàleg creatiu entre els artistes Lita Cabellut i Maseda. L’exposició, organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports en col·laboració amb la galeria ArtLab Andorra, presenta el retrat com a espai de reflexió gràcies a figures contemporànies que han deixat una empremta significativa en la memòria col·lectiva, ja sigui en els àmbits cultural, social, polític o científic.
Lita Cabellut (Sarinyena, Osca, Espanya, 1961), artista establerta als Països Baixos i una de les pintores amb més projecció internacional, desenvolupa una pràctica centrada en la recerca de connexió emocional amb l’ésser humà.
Per la seva banda, Marco Maseda (Castelló, Espanya, 1977), conegut com a Maseda, és un artista amb una trajectòria marcada per una figuració amb influències urbanes, en la qual el retrat esdevé una eina d’exploració emocional i d’intervenció crítica sobre la imatge.