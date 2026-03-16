En tancar-se el novembre els permisos de residència i treball representaven 43.211 autoritzacions en vigor

A 30 de novembre de 2025, els permisos de residència i treball representaven 43.211 autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l’any anterior del +3,3%. Així mateix, 10.139 persones tenien un permís de residència. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +3,6%.
Es comptabilitzaven un total de 1.938 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del +3,4%.
Hi havia un total de 2.073 autoritzacions de treball temporal en vigor.
Es registraven 192 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -43,0%.