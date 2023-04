La Fundació Planes Corts (Alt urgell), premiada en el Congrés Internacional d’Enginyeria Energètica

La Fundació Planes Corts, premiada en el Congrés Internacional d’Enginyeria Energètica de València (Foto: F. Planes Corts)

La Fundació Planes Corts ha rebut aquest cap de setmana passat el premi a la Millor Comunitat Energètica de l’any que concedeix l’Associació Espanyola d’Enginyers Energètics. El lliurament s’ha dut a terme en el marc del Congrés Internacional que aquest sector professional ha celebrat a València.

Des de l’entitat de l’Alt Urgell s’han mostrat molt contents de rebre aquesta distinció pocs mesos després d’haver començat a impulsar un projecte per a fomentar l’autoconsum i la suficiència als pobles d’Estamariu i Bescaran, que conformen la Vall del Port Negre. La fundació ha expressat que això els “dona empenta per a seguir treballant a favor de la transformació energètica com a eix per al desenvolupament sostenible del món rural”.

La Fundació Planes Corts, que es va presentar públicament aquesta tardor passada, té entre els seus principals objectius impulsar una inversió de fins a 1,2 milions d’euros per a afavorir aquest objectiu d’autosuficiència. De la xifra total, dels quals 385.000 euros provindrien d’una subvenció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ‘Implementa’, que impulsa la UE. El funcionament consistirà en la creació d’una “comunitat energètica” amb els veïns i residents, cosa que asseguren que permetrà estalviar entre un 30% i un 50% en la llum respecte dels preus de mercat, com també que els preus siguin estables. L’objectiu principal serà l’autoconsum i l’energia que sobri es vendrà.

En una primera fase, es proposa als habitants instal·lar plaques fotovoltaiques al llosat del Museu (25 kWn) i també a la carretera entre Estamariu i Bescaran, a la teulada del Restaurant La Canal i a l’aparcament de Bescaran, en aquests tres casos amb 20 kWn. Aquestes quantitats permetrien garantir tota l’energia necessària per als dos pobles, com també emmagatzemar-ne i instal·lar fins a 8 punts de recàrrega de vehicles elèctrics (6 a Estamariu i 2 a Bescaran). En una segona fase, es contempla també la instal·lació de minicentrals elèctriques al riu.

Paral·lelament, també es vol desenvolupar una planta de biogàs per a generar energia elèctrica i tèrmica i millorar així el tractament dels purins i els residus orgànics. Un altre eix que ha començat a desenvolupar la fundació és un cicle de tallers per a fomentar oficis vinculats al món rural i el retorn o establiment de població en nuclis petits. En aquest primer any, es duu a terme una formació específica cada mes.