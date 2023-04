L’Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre, distingida amb la Creu de Sant Jordi

Els raiers participants en la baixada de Coll de Nargó 2023 (RàdioSeu)

El Govern de Catalunya, a proposta de la consellera de Cultura, ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2023 a 20 personalitats i 10 entitats que, pels seus mèrits, han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Entre les entitats hi ha l’Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre.

L’elecció de les personalitats distingides amb aquest guardó ha volgut respectar, com ja ha estat palès en les darreres edicions del premi, la paritat de gènere. A més, la selecció de persones guardonades també reflecteix la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus, així com la representació territorial.

La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que s’atorgui aquest guardó a alguna persona, sigui física o jurídica.

L’Associació Cultural dels Raiers de la Ribera del Segre ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi pel seu notori paper en la conservació del patrimoni immaterial català, a través del record i de la manifestació de l’ofici de raier. Fins a començaments del segle XX, Coll de Nargó va ser un dels nuclis més importants per al transport fluvial de fusta a Catalunya. Cap als anys vuitanta, diverses dècades després de la seva desaparició, es va recuperar aquesta activitat per part dels veïns de la població i la van convertir en una festa. Cada any, els rais de Nargó tornen a baixar pel Segre per a reivindicar el seu passat fortament lligat a l’ofici. El 2022, els raiers van ser declarats, per mitjà d’una proposta conjunta internacional, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Ja es poden consultar les 20 persones i 10 entitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi 2023.