La Fundació ONCA promou un nou cicle d’estiu

La Fundació ONCA promou un cicle de música anomenat ON-CARRER, que es durà a terme els mesos de juliol i agost sota el lema, “La música surt al carrer”.

Segons Albert Gumí, comissari de la Fundació ONCA, “ON-CARRER és una nova iniciativa de la Fundació ONCA, que obre les portes i les finestres de l’art durant l’estiu. És un cicle per gaudir de la música al carrer que prioritza els artistes del país i els músics vinculats a la FONCA. Una proposta oberta a tothom i per a tothom que té com a objectiu col·laborar en la recuperació i la dinamització de l’activitat cultural del nostre país i apropar l’art i la cultura a la nostra societat ”.

Aquest nou cicle d’estiu, que vol comptar amb la complicitat dels agents culturals de cada parròquia, estarà format per actuacions de curta durada d’entre 20 i 25’, a l’aire lliure, en espais pensats i adequats a cada proposta artística. Cada grup participant farà 3 passis amb pauses de 15 a 30’ entre passi. El cicle tindrà un caire “casual” evitant la concentració de públic i afavorint la “sorpresa” de trobar-se la música pels carrers.

Hi són convidats tots els artistes (músics, cantants, ballarins, actors, etc.) que hi vulguin participar, tenint en compte que la formació ha de ser d’un màxim de tres components, tot i que es prioritzaran els solos i els duos. El gènere musical és obert i també hi podran participar artistes d’arts escèniques, sempre i quan estiguin vinculats amb música en viu. Les actuacions seran en acústic.

Per poder participar, cada artista o grup artístic, ha de presentar la seva proposta, indicant el títol, el programa, un breu comentari, dades dels artistes així com la disponibilitat pels mesos de juliol i agost. La informació s’ha de presentar abans del 15/06/20 al correu electrònic de la Fundació, foncaproduccio@gmail.com o bé a produccioonca@gmail.com. De totes les propostes rebudes es farà una selecció prioritzant la participació de tots els interessats i es tancarà un calendari que serà presentat oportunament.