El Consell General dels Joves debat l’augment del salari mínim interprofessional

Les principals qüestions aprovades en la sessió plenària del 18è Consell General dels Joves s’han centrat en la voluntat d’augmentar el salari mínim interprofessional fins a 1.200 euros per equilibrar-lo amb el cost de vida i el preu de l’habitatge i la proposició de llei per ampliar el descans per maternitat i paternitat fins a les 60 setmanes de forma compartida. Una part de les qüestions debatudes han estat relacionades amb la protecció i benestar animal i la conscienciació sobre el canvi climàtic.