La 45a Trobada amb els Acordionistes del Pirineu se celebrarà del 28 d’agost al 2 de setembre

La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que habitualment se celebra el darrer cap de setmana de juliol i els primers dies d’agost, tindrà lloc enguany entre el 28 d’agost i el 2 de setembre, com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. La Trobada, que arribarà enguany a la seva 45 edició, és organitzada per l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu i compta amb el suport i la col·laboració de diverses institucions i entitats.

El primer dels concerts tindrà lloc a la plaça Joan Sansa de la Seu d’Urgell el divendres 28 d’agost a les 8 del vespre. Dissabte 29 i diumenge 30, s’han programat concerts al Parc de l’Església d’Arsèguel en horaris de matí, tarda i nit, mentre que dilluns 31, també a Arsèguel, hi haurà concerts fins a migdia. El dia 1 de setembre, la Trobada es traslladarà al Casino Ceretà de Puigcerdà, amb un concert a les 10 de la nit, i es clourà a la plaça Major de Castellbò el dia 2 de setembre, també a les 10 de la nit.

La programació musical de cadascun dels espais es donarà a conèixer properament i es basarà en la participació de músics de Catalunya, Occitània, Aragó, Cantàbria, Rússia, Uruguai i Moldàvia. Durant el dies 28, 29 i 30 d’agost, el Parc de l’Església d’Arsèguel acollirà un fira de luthiers. Al mateix espai hi haurà servei de bar i restaurant. Com cada any, s’habilitarà un camp del poble per fer-hi acampada durant els dies de celebració de la Trobada, així com espais d’aparcament de cotxes i caravanes.