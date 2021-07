La Fundació ONCA continua amb el cicle ON-CARRER i les Nits d’estiu als Museus

La Fundació ONCA, continua amb les Nits d’estiu als Museus, el dia 28 de juliol, com també el cicle d’estiu ON-CARRER els dies 29, 30 i 31, a La Massana.

El cicle impulsat per l‘Àrea de Museus d’Andorra, continua amb l’actuació del grup Guitar Bellows, format per Pilar Planavila (acordió) i Manu Suárez (guitarra elèctrica). Aquesta tindrà lloc el pròxim dimecres 28 de juliol, a les 21 h a Cal Pal, a la Cortinada i és una actuació que forma part també, de les nits obertes d’Ordino. El duet proposa escoltar peces de Django Reinhardt, amb el seu Gypsy jazz o Jazz Manouche, que fusiona la tradició musical gitana de l’est europeu amb el swing dels anys trenta; d’Astor Piazzolla, un dels artífexs de la renovació del tango argentí; de Paco de Lucía, que innova i reinventa el flamenc amb la fusió de noves idees vingudes del jazz, i d’Antonio Carlos Jobim, que internacionalitza la Bossa Nova fusionada amb el Jazz. El concert és gratuït, però cal reserva prèvia trucant al telèfon 878 173.

Pel que fa al cicle ON-CARRER, que compta amb la col·laboració dels set comuns del país, aquesta setmana arriba a la Massana amb tres dies d’actuacions. El primer grup a actuar serà Green Note, format per Marta Verdes (veu) i Eduard Cabrera (guitarra). Es tracta d’un duet acústic de jazz-bossa nova, en el que dins del seu repertori es poden trobar composicions pròpies alternades amb versions de les cançons més conegudes del jazz i la bossa nova interpretades amb el segell personal del duet. L’actuació serà el dijous 29 de juliol, a les 19 h, al Prat Gran.

El segon grup seran els Dj‘s Holt & Vuelcom, Ricard Capdevila (Richy Vuelcom) Joan Holthoefer (John Holt). Holt & Vuelcom és un nou concepte on s’ajunta el format live amb sons propis i la sessió b2b, creada entre els dos, adaptant el set al públic en tot moment. Junts han obert aquest 2021, la nit de Cap d’Any amb un streaming a la Farga Rossell. Els dj‘s es podran escoltar el dia 30 de juliol, a les 19 h, a la plaça de les Fontetes.

Finalment, l’ON-CARRER a la Massana finalitzarà el dissabte 31 de juliol, a les 13 h, a la plaça de les Fontetes, amb l’actuació del grup Old School, format per Daniel Birch (veu i guitarra), David Pérez (guitarra solista) i Albert Infante (percussió). Old School és una banda andorrana de versions de rock integrada per músics del país amb més de cent concerts d’experiència. Presenten un format acústic que és idoni al cicle per la seva mobilitat i interacció amb el públic El repertori inclou temes clàssics del rock des dels anys 50 fins a l’actualitat: Elvis, Rolling Stones, Eric Clapton, Otis Redding, The Doors, Led Zeppelin, Dire Straits, Pink Floyd, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, entre altres.